Разработана карта Ташкента с зонами возможных наводнений от обильных дождей

Участники дискуссии оценили вероятность природных и техногенных угроз и предполагаемый ущерб от них, а также подготовили схему разрушения инфраструктуры в случае возможных потрясений.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Эксперты компании ARUP и Всемирного банка совместно с представителями столичного хокимията, главами ташкентского городского управления ЧС, ООО "Тошкент шахар сув таъминоти", Управления газоснабжения Ташкента, АО "Тошиссиккуввати" провели семинар в режиме онлайн, в ходе которого обсудили механизмы управления городом.

Нынешняя встреча — третий шаг в разработке программы устойчивого развития Ташкента. Первым шагом был учебный семинар в феврале 2020 года, вторым — диагностирование устойчивого развития. Четвертым будет разработка плана инвестиций.

Участники дискуссии оценили вероятность природных и техногенных угроз и предполагаемый ущерб от них, а также подготовили схему разрушения инфраструктуры в случае возможных потрясений.

Эксперты компании ARUP разработали электронную карту Ташкента с зонами вероятных наводнения как от обильных дождей, так и от прорыва дамб и плотин городских каналов.

Участники семинара отметили пользу от получения знаний по устойчивому развитию и возможных рисков для управления городом.

Для справки: компания ARUP предоставляет консалтинговые услуги по проектированию, архитектуре, планированию, управлению проектами.