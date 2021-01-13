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Повседневная жизнь

Разработана карта Ташкента с зонами возможных наводнений от обильных дождей

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210113/15777202/Razrabotana-karta-Tashkenta-s-zonami-vozmozhnykh-navodneniy-ot-obilnykh-dozhdey.html

Участники дискуссии оценили вероятность природных и техногенных угроз и предполагаемый ущерб от них, а также подготовили схему разрушения инфраструктуры в случае возможных потрясений.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Эксперты компании ARUP и Всемирного банка совместно с представителями столичного хокимията, главами ташкентского городского управления ЧС, ООО "Тошкент шахар сув таъминоти", Управления газоснабжения Ташкента, АО "Тошиссиккуввати" провели семинар в режиме онлайн, в ходе которого обсудили механизмы управления городом. 

Нынешняя встреча — третий шаг в разработке программы устойчивого развития Ташкента. Первым шагом был учебный семинар в феврале 2020 года, вторым — диагностирование устойчивого развития. Четвертым будет разработка плана инвестиций.

Участники дискуссии оценили вероятность природных и техногенных угроз и предполагаемый ущерб от них, а также подготовили схему разрушения инфраструктуры в случае возможных потрясений.

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Пресс-служба
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Эксперты компании ARUP разработали электронную карту Ташкента с зонами вероятных наводнения как от обильных дождей, так и от прорыва дамб и плотин городских каналов.

Участники семинара отметили пользу от получения знаний по устойчивому развитию и возможных рисков для управления городом.

Для справки: компания ARUP предоставляет консалтинговые услуги по проектированию, архитектуре, планированию, управлению проектами.

Теги:
карта, наводнение, эксперт, Хокимият Ташкента



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