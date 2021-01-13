Вакцинация "Спутником V" может начаться в Казахстане в конце февраля

В конце декабря на Карагандинском фармацевтическом комплексе был дан старт производству "Спутник V". Опытная партия вакцин в объеме шести тысяч доз отправлена для проверки качества в РФ. Процедура может занять до месяца.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Вакцинация российским препаратом "Спутник V" может начаться в Казахстане в конце февраля, сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков.

Пресс-служба правительства Казахстана ранее сообщала, что республика начнет массовую вакцинацию своей вакциной в марте. Кроме того, 21 декабря 2020-го на Карагандинском фармацевтическом комплексе был дан старт производству "Спутник V". Опытная партия вакцин в объеме шести тысяч доз отправлена для проверки качества в РФ. Сообщалось, что республика планирует начать массовую вакцинацию российским препаратом в феврале.

"Согласно запланированному графику, если будут положительные результаты (проверки качества. — Прим. ред.), Карагандинским фармацевтическим комплексом будут выработаны уже промышленные партии, надеемся, что к концу февраля, возможно, будет партия вакцин для вакцинации", — сказал Асылбеков на брифинге. Его цитирует РИА Новости.

Республика еще не получила результаты проверки качества партии вакцин, которые были направлены в РФ, отметил он. Процедура может занять до месяца.

"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Она была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. Препарат разработал НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ.

Вакцина была создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в начале декабря доставил в столицу Узбекистана 100 доз вакцины "Cпутник V" . Образцы передали узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики.

Позднее посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил журналистам, что Россия поставит в республику один миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".