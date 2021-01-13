21:46 13 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск
Производство вакцины Спутник V в Карагандинском фармацевтическом комплексе

Вакцинация "Спутником V" может начаться в Казахстане в конце февраля

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/0d/15779162.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210113/15779101/Vaktsinatsiya-Sputnikom-V-mozhet-nachatsya-v-Kazakhstane-v-kontse-fevralya-.html

В конце декабря на Карагандинском фармацевтическом комплексе был дан старт производству "Спутник V". Опытная партия вакцин в объеме шести тысяч доз отправлена для проверки качества в РФ. Процедура может занять до месяца.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Вакцинация российским препаратом "Спутник V" может начаться в Казахстане в конце февраля, сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков.

Пресс-служба правительства Казахстана ранее сообщала, что республика начнет массовую вакцинацию своей вакциной в марте. Кроме того, 21 декабря 2020-го на Карагандинском фармацевтическом комплексе был дан старт производству "Спутник V". Опытная партия вакцин в объеме шести тысяч доз отправлена для проверки качества в РФ. Сообщалось, что республика планирует начать массовую вакцинацию российским препаратом в феврале.

"Согласно запланированному графику, если будут положительные результаты (проверки качества. — Прим. ред.), Карагандинским фармацевтическим комплексом будут выработаны уже промышленные партии, надеемся, что к концу февраля, возможно, будет партия вакцин для вакцинации", — сказал Асылбеков на брифинге. Его цитирует РИА Новости.

Республика еще не получила результаты проверки качества партии вакцин, которые были направлены в РФ, отметил он. Процедура может занять до месяца.

Вакцинация от COVID-19
© Sputnik / Павел Бедняков
Узбекистан направит $300 млн на вакцинацию и борьбу с COVID в 2021 году
"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Она была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. Препарат разработал НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ.

Вакцина была создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран.

Министр здравоохранения РУз Абдухаким Хаджибаев о том, как идут переговоры по вакцине Спутник V
Sputnik / Дильшода Рахматова
Мы понимаем, что российская вакцина эффективна — Хаджибаев про "Спутник V"
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в начале декабря доставил в столицу Узбекистана 100 доз вакцины "Cпутник V". Образцы передали узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики.

Позднее посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил журналистам, что Россия поставит в республику один миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".

Теги:
коронавирус, пандемия, Вакцина, вакцинация, Казахстан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах - фотолента
74-летняя бабушка борется с болезнью Паркинсона на боксерском ринге
В Турции 74-летняя бабушка-боксер "отправила в нокаут" болезнь Паркинсона
Как зарегистрировать мобильник в Узбекистане
Как регистрировать мобильник в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться