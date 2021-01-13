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Мужчина с телефоном

"Красивые" номера UZTELECOM стали доступны на бирже

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210113/15779362/Krasivye-nomera-UZTELECOM-stali-dostupny-na-birzhe.html

Аукцион проводится в онлайн-режиме на повышение стартовой стоимости. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. В Узбекистане начали продавать "красивые" номера UZTELECOM на бирже, сообщает пресс-служба Узбекской товарно-сырьевой биржи.

"В качестве покупателей на онлайн-аукционе могут принимать участие как юридические, так и физические лица. Для этого достаточно пройти бесплатную онлайн-регистрацию на mobilraqam.uzex.uz и внести залоговую сумму", - говорится в информации.

Торговая платформа биржи mobilraqam.uzex.uz разработана для расширения доступа к востребованным мобильным номерам сотовых операторов Узбекистана. Онлайн-аукционы, осуществляемые на данном вебсайте, как и другие торговые системы биржи, основаны на принципах открытости, прозрачности, здоровой конкуренции и обеспечения равного доступа для всех участников торгов.

Мобильные номера выставляются в торговую систему биржи компанией UZTELECOM. Аукцион проводится в онлайн-режиме на повышение стартовой стоимости.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, красивые номера



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