"Красивые" номера UZTELECOM стали доступны на бирже

Аукцион проводится в онлайн-режиме на повышение стартовой стоимости. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. В Узбекистане начали продавать "красивые" номера UZTELECOM на бирже, сообщает пресс-служба Узбекской товарно-сырьевой биржи.

"В качестве покупателей на онлайн-аукционе могут принимать участие как юридические, так и физические лица. Для этого достаточно пройти бесплатную онлайн-регистрацию на mobilraqam.uzex.uz и внести залоговую сумму", - говорится в информации.

Торговая платформа биржи mobilraqam.uzex.uz разработана для расширения доступа к востребованным мобильным номерам сотовых операторов Узбекистана. Онлайн-аукционы, осуществляемые на данном вебсайте, как и другие торговые системы биржи, основаны на принципах открытости, прозрачности, здоровой конкуренции и обеспечения равного доступа для всех участников торгов.

Мобильные номера выставляются в торговую систему биржи компанией UZTELECOM. Аукцион проводится в онлайн-режиме на повышение стартовой стоимости.