ЦБ предупредил граждан об участившихся случаях мошенничества

В программе отображается рост инвестиций на платформе, однако при попытке снять деньги "сотрудник организации" не выходит на связь.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Центральном банке призвали жителей быть более бдительными и не доверять случайным телефонным собеседникам.

Участились случаи, когда граждане, полагаясь зарубежные организации, предлагающие солидный заработок в короткий срок, переводят свои деньги на чужие счета.

Механизм следующий: человек оставляет заявку-согласие на сайте, ему поступает звонок от "представителя компании", который предлагает оплатить доступ к международному финансовому рынку (платформа FOREX), к аналитическим материалам и экспертным советам по работе с платформой.

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После перевода средств, "сотрудник организации" просит установить программу удаленного доступа (Any Desk) посредством которой можно выступать в качестве участника FOREX. В программе отображается рост инвестиций на платформе, однако при попытке снять деньги "сотрудник организации" не выходит на связь.

При направлении запросов о снятии средств через личный кабинет брокерской компании программа зависает.

В этой связи ЦБ призывает сограждан остерегаться мошенников и быть осторожными при переводе средств на счета различных сомнительных организаций.