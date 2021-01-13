21:46 13 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск
Хакеры

ЦБ предупредил граждан об участившихся случаях мошенничества

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
197 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210113/15779551/TsB-predupredil-grazhdan-ob-uchastivshikhsya-sluchayakh-moshennichestva.html

В программе отображается рост инвестиций на платформе, однако при попытке снять деньги "сотрудник организации" не выходит на связь.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Центральном банке призвали жителей быть более бдительными и не доверять случайным телефонным собеседникам. 

© Sputnik / Владимир Федоренко
В Ташкенте вынесли приговор мошенникам из центра занятости Korean & Migrations

Участились случаи, когда граждане, полагаясь зарубежные организации, предлагающие солидный заработок в короткий срок, переводят свои деньги на чужие счета.

Механизм следующий: человек оставляет заявку-согласие на сайте, ему поступает звонок от "представителя компании", который предлагает оплатить доступ к международному финансовому рынку (платформа FOREX), к аналитическим материалам и экспертным советам по работе с платформой.

В Бухарской области мужчина поверил мошеннику и лишился крупной суммы >>

После перевода средств, "сотрудник организации" просит установить программу удаленного доступа (Any Desk) посредством которой можно выступать в качестве участника FOREX. В программе отображается рост инвестиций на платформе, однако при попытке снять деньги "сотрудник организации" не выходит на связь.

При направлении запросов о снятии средств через личный кабинет брокерской компании программа зависает.

В этой связи ЦБ призывает сограждан остерегаться мошенников и быть осторожными при переводе средств на счета различных сомнительных организаций.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, мошенничество, мошенник



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах - фотолента
74-летняя бабушка борется с болезнью Паркинсона на боксерском ринге
В Турции 74-летняя бабушка-боксер "отправила в нокаут" болезнь Паркинсона
Как зарегистрировать мобильник в Узбекистане
Как регистрировать мобильник в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться