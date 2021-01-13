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Администрация горного курорта "Амирсой" опровергла слухи об остановке подъемника

© Sputnik / Егор Комаров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210113/15779881/Administratsiya-gornogo-kurorta-Amirsoy-oprovergla-slukhi-ob-ostanovke-podemnika.html

В администрации курорта отметили, что скорость была снижена до минимальной, чтобы посадить на подъемник гостя с инвалидностью.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Администрация горного курорта "Амирсой" отреагировала на информацию о посетителях, якобы застрявших на канатной дороге.

Утверждалось, что на территории курорта отключили электричество, в результате чего люди, находившиеся в это время на подъемнике, оказались подвешенными на большой высоте.

Однако в администрации "Амирсоя" заявили, что данная информация не соответствует действительности.

"В социальных сетях, включая некоторые Телеграм-каналы, распространяется недостоверная информация о том, что якобы гондольный подъемник остановлен. Данная информация является ложной! Подъемник не был остановлен", — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что скорость движения канатной дороги была снижена до минимальной, чтобы на нее мог сесть посетитель с инвалидностью.

Теги:
ЧП, подъемник, горнолыжный курорт, курорт



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