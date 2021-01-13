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Работа сотрудников ГИБДД

Ташкентские супермены: трогательный видеоролик от ГУВД

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210113/15780601/Tashkentskie-supermeny-trogatelnyy-videorolik-ot-GUVD.html

Правоохранители на кадрах толкали заглохшие автомобили, переводили через дорогу стариков и посыпали песком обледеневшую трассу.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. ГУВД Ташкента опубликовало видеоролик, смонтированный из записей интернет-пользователей, в котором собраны самые милые моменты работы сотрудников за 2020 год.

"Сотрудники ГУВД Ташкента 24 часа в сутки 7 дней в неделю поддерживали и помогали людям, стояли на защите прав и законных интересов граждан, проводили многогранную работу по раннему предупреждению преступлений", — говорится в сообщении.

Правоохранители на кадрах толкали заглохшие автомобили, переводили через дорогу стариков и посыпали песком обледеневшую трассу.

Смотрите видео!

Теги:
видеоролик, Видео, ГУВД Ташкента, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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