Ташкентские супермены: трогательный видеоролик от ГУВД

Правоохранители на кадрах толкали заглохшие автомобили, переводили через дорогу стариков и посыпали песком обледеневшую трассу.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. ГУВД Ташкента опубликовало видеоролик, смонтированный из записей интернет-пользователей, в котором собраны самые милые моменты работы сотрудников за 2020 год.

"Сотрудники ГУВД Ташкента 24 часа в сутки 7 дней в неделю поддерживали и помогали людям, стояли на защите прав и законных интересов граждан, проводили многогранную работу по раннему предупреждению преступлений", — говорится в сообщении.

Правоохранители на кадрах толкали заглохшие автомобили, переводили через дорогу стариков и посыпали песком обледеневшую трассу.

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