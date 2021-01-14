Шуточки в строю: как армейская команда КВН разбила стереотипы о военных

В День защитников Родины Sputnik Узбекистан поговорил с самым остроумным и находчивым военнослужащим страны – чемпионом республиканской Высшей лиги КВН Ахатом Исмаиловым и узнал, каково военным смешить гражданских и что общего между этой игрой и армейской службой.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Каждый, кто отдал долг Отчизне, слышал расхожую фразу: кто служил в армии — в цирке не смеется.

Зато прекрасно шутит в КВН. И получается это, надо признать, довольно успешно. Достаточно вспомнить финал узбекистанской Высшей лиги Клуба веселых и находчивых 2019 года, где чемпионом стала команда сборной Министерства обороны "Крупный калибр".

Капитан команды старший лейтенант Ахат Исмаилов вспоминает, каким нелегким оказался путь к чемпионству. Сборная Министерства обороны появилась в 2017 году посредством отбора для участия в Кубке министра обороны России. Смекалка, умение быстро реагировать на парадоксальные ситуации, подмечать детали, мыслить критично и креативно — все то, чему учат в армии, - спустя два года привели этих бравых парней к главному трофею КВН.

Из личного архива Ахада Исмоилова Выступление команд КВН Минобороны Узбекистана

"Шутить мы учились так же, как учились строевой подготовке. После того как нас отобрали, мы месяц готовились: учились писать шутки, актерскому мастерству. Читали специальную литературу, начиная с поэтики Аристотеля и заканчивая Джозефом Кэмпбеллом "Тысячеликий герой" или "Библией комедии" Картера Джуди. В день писали до 1 800 шуток, небольших реприз, из них проходили только три. Все, что мы сегодня умеем, это заслуги наших редакторов Игоря Кучмары, Тимура Ваде, Комиля Шарофеева и других", — признается старший лейтенант.

По словам Исмаилова, за три полноценных сезона команда сломала стереотипы зрителей о том, что военные — это люди, способные лишь выполнять приказы и лишенные чувства юмора. Своими яркими выступлениями кавээнщики доказали обратное. Хотя для КВН не достаточно быть просто веселым человеком, надо много читать и бесконечно учиться.

Свою нишу в разнообразном мире юмора команда определила не сразу. Методом проб и ошибок парни выработали свой почерк — шутки на гражданские темы с профессионального ракурса. Но, в отличие от амплуа, зрительских симпатий команда удостоилась сразу.

"Я помню наше первое выступление. Мы просто вышли на сцену строем, повернулись к зрителям - и зал взорвался аплодисментами. Мы еще не произнесли ни звука! Это ли не показатель того, что народ и армия едины?" — говорит Ахат.

Из личного архива Ахада Исмоилова Диплом КВН Минобороны Узбекистана

Сегодня "Крупный калибр" — единственная военная команда в СНГ, ставшая чемпионом в своей внутренней лиге. Ребята работали над собой, развивались и подтвердили главное качество армии — любыми путями добиваться поставленной цели.

Говоря о коллегах из других стран, Исмаилов отметил очень много талантливых коллективов, которые по меркам армейского КВН смотрятся неплохо. Однако в России – на родине этой игры – очень высокая конкуренция, поэтому и пробиться армейским сборным на высокие позиции сложнее.

По словам капитана команды "Крупный калибр", для него и его коллег КВН – это просто хобби, а не средство заработать или прославиться.

"Мы играем для души, как говорят на современном сленге, это наши дополнительные скилы – шутить. Но я человек военный и таковым останусь", — признался Исмаилов.

Из личного архива Ахада Исмоилова Выступление команд КВН Минобороны Узбекистана

Он добавил, что выступление армейской команды стало еще одним мостиком к народу, возможностью показать истинное лицо современной узбекской армии, избавив людей от стереотипов, меленьким, но эффективным шагом к патриотическому воспитанию молодежи.