Замалчивается ли статистика смертности от COVID — ответ главы Минздрава

Согласно официальным данным, с момента начала пандемии в республике выявлено 77 777 случаев заболевания коронавирусом. Всего выздоровели 76 276 граждан. На лечении находятся 883 пациента (158 — в тяжелом состоянии, 32 — в критическом).

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев рассказал, что данные о количестве граждан, скончавшихся от COVID-19, не публикуются просто так.

Для этого нужно обязательно сделать официальный запрос.

"Это ни для кого не секрет. Если кто-то попросит официально предоставить статистику, он получил ответ", — заявил он.

Во всех остальных случаях эта информация не будет разглашаться.

Ранее Хаджибаев отметил, что полностью доверяет той статистике по коронавирусу, которую публикует Минздрав. Он подчеркнул, что здесь важно учитывать как симптоматику граждан, так и непосредственно результаты тестов.

"У узбекистанцев выявляется заболевание не только по клиническим признакам, но и по показателю подтвержденных случаев с помощью ПЦР-тестов. Пневмония, возможное ухудшение здоровья со схожими клиническими признаками. Если у пациента ПЦР не подтвержден, он не попадает в список. Бывает, конечно, и такое", — добавил министр.

По словам Хаджибаев, цель Минздава при составлении статистики коронавируса — предоставить населению верную информацию, не вызвав паники.