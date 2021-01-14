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Замалчивается ли статистика смертности от COVID — ответ главы Минздрава

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210114/15782344/Zamalchivaetsya-li-statistika-smertnosti-ot-COVID-otvet-glavji-Minzdrava.html

Согласно официальным данным, с момента начала пандемии в республике выявлено 77 777 случаев заболевания коронавирусом. Всего выздоровели 76 276 граждан. На лечении находятся 883 пациента (158 — в тяжелом состоянии, 32 — в критическом).

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев рассказал, что данные о количестве граждан, скончавшихся от COVID-19, не публикуются просто так.

Для этого нужно обязательно сделать официальный запрос. 

"Это ни для кого не секрет. Если кто-то попросит официально предоставить статистику, он получил ответ", — заявил он.

Во всех остальных случаях эта информация не будет разглашаться.

© Sputnik / Viktor Tolochko
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Ранее Хаджибаев отметил, что полностью доверяет той статистике по коронавирусу, которую публикует Минздрав. Он подчеркнул, что здесь важно учитывать как симптоматику граждан, так и непосредственно результаты тестов. 

"У узбекистанцев выявляется заболевание не только по клиническим признакам, но и по показателю подтвержденных случаев с помощью ПЦР-тестов. Пневмония, возможное ухудшение здоровья со схожими клиническими признаками. Если у пациента ПЦР не подтвержден, он не попадает в список. Бывает, конечно, и такое", — добавил министр. 

По словам Хаджибаев, цель Минздава при составлении статистики коронавируса — предоставить населению верную информацию, не вызвав паники. 

Теги:
Абдухаким Хаджибаев, Минздрав Узбекистана, пандемия, коронавирус, смерть



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