Собачья работа: где и как воспитывают следопытов, ищеек и псов-камикадзе

Кинология начала развиваться в Узбекистане еще в конце XIX века, а первые упоминания об организации питомника в стране, а именно — в Ташкенте, датируются 1911 годом. Там готовили дрессировщиков-проводников и служебно-розыскных собак.
На сегодня кинологические подразделения есть во всех регионах страны. Кроме этого, некоторые ведомства имеют собственные питомники, например — Государственный таможенный комитет, при котором создан Национальный кинологический центр. Он имеет статус международного.
Четырнадцатого января в республике отмечается День защитников Родины. Корреспонденты Sputnik в преддверии праздника побывали в питомнике кинологической службы ГУВД Ташкента, где инструкторы учат животных искать наркотики, взрывчатку и следы, обезвреживать ловушки террористов. Недавно там начали готовить собак-камикадзе: они будут получать команды через прикрепленную рацию.
Быть на одной волне
Собаки живут в питомнике в отдельных вольерах, на каждом из которых висит табличка с указанием клички, породы, даты рождения и имени кинолога, за которым закреплено животное. Породы разные: лабрадоры, спаниели (они, как правило, ищут наркотики), кавказские и среднеазиатские овчарки. Самой востребованной является малинуа (бельгийская овчарка). Смелая, выносливая, ловкая и смекалистая.
Но какой бы породы ни была собака, главное — правильно подобрать для нее кинолога. Инструктор и воспитанник должны быть на одной волне и доверять друг другу. Для выбора направления, по которому будет работать собака, нужно как минимум четырехмесячное обучение. Индивидуальные занятия начинаются, когда щенку всего два месяца.
Собаки в питомнике разнополые, но большинство — все-таки самцы. По словам специалистов, у них лучше получается обнаруживать след нарушителя или находить его среди других следов по запаху, оставленному на вещи.
"В нашей практике был случай, когда собака взяла след на расстоянии 24 километров", — рассказал начальник УКД кинологической службы УППС и ООП ГУВД Ташкента Холмурод Холикулов, который служит в этом направлении уже 14 лет. Начинал с простого рядового, был кинологом и ветеринаром, знает работу на каждом этапе.
А вот для работы со взрывчатыми веществами лучше подходят самки — максимально спокойные, податливые, послушные и четко выполняющие команды: нашедшее взрывчатку животное ни в коем случае не должно лаять или копать, ему нужно просто сесть рядом с местом обнаружения.
Воспитание с умом, дрессировка с любовью
Обучение щенков всегда начинается в игровой форме. Важной частью занятия является поощрение — это может быть слово "молодец", лакомство или, например, возможность погрызть любимую игрушку.
Подходящее направление выбирают малышам в возрасте от восьми до 11 месяцев. С этих пор каждая собака занимается по графику, например, до обеда — общий курс дрессировки, а во второй половине дня — спецкурс.
По словам инструкторов, если собака нашла своего кинолога, то другого она слушать уже не будет. Но практикуется следующий подход: специалист тренирует четвероногого три года, после чего за ним закрепляют еще одно животное — резервное. Делается это на случай, если первое вдруг не сможет больше нести службу.
"Общий курс дрессировки делится на две части: голосовая команда и команда жестами. Во время обучения необходима тишина, не должно быть никаких внешних раздражителей. Через какое-то время пес сдает экзамен и приступает к серьезной службе в любых условиях", — рассказал инструктор-кинолог, рядовой Дильшод Юсупов.
По его словам, неважно, на каком языке дается команда: для собаки важен сам звук.
Недавно кинологи начали дрессировать и обучать собак при помощи кликера — устройства, издающего звук щелчка при использовании. Оно помогает питомцу лучше запоминать команды.
"В России такой метод применяется уже давно. Мы тесно сотрудничаем с нашими российскими коллегами, многие наши специалисты повышали квалификацию в Ростовской школе служебно-розыскного собаководства МВД РФ", — отметил Сергей Гриневич, майор, начальник 2-го подразделения УКД кинологической службы УППС и ООП ГУВД Ташкента.
Здоровая собака — успешная служба
Состоянию собак уделяется особое внимание. На 21 день после рождения щенкам проводят дегельминтизацию, через 45 дней их вакцинируют, еще через 25 дней делают ревакцинацию.
"Особенно внимательно нужно осматривать щенков до семи-восьмимесячного возраста. Именно в этот период они подвержены вирусному гастриту. Это очень опасная и для многих собак смертельная болезнь. Общий ветеринарный осмотр наши питомцы проходят каждые три месяца", — рассказал ветврач, лейтенант Ойбек Баймасов, для которого ветеринария была мечтой детства.
Взрослых собак, которые уже приступили к службе, ветеринар обязательно осматривает перед каждым вызовом и по возвращении в питомник.
Хвостатые в деле
Кинологи-инструкторы показали нам несколько реальных рабочих ситуаций из жизни четвероногих.
"У одного из семи стоящих в ряд молодых людей в гражданской одежде берем чехол от телефона. Пес обнюхивает его и начинает искать владельца аксессуара. Когда условный нарушитель обнаружен, собака начинает лаять и садится рядом с ним. Это называется выборкой человека", — объяснил Дильшод Юсупов.
- Собака готовится поймать "преступника"Sputnik / Рамиз Бахтияров
- Собака обезвреживает "преступника"Sputnik / Рамиз Бахтияров
Следующая инсценировка — обнаружение наркотического вещества, в данном случае опия. Нам доверили спрятать наркотик в одном из семи ящиков. Пара минут — и собака начала искать. Обнюхав каждый ящик, она вернулась к тому, где лежало запрещенное вещество, — четвертому по счету. По словам Юсупова, хорошо натренированной собаке достаточно нескольких минут, чтобы обнаружить подозрительное вещество.
Есть мнение, что животные, работающие с наркотиками, становятся зависимыми от них. Это глубокое заблуждение, заверили специалисты.
На пенсию с почетом
Рабочий день собаки длится 12 часов, а всего она отдает борьбе с преступностью девять лет своей жизни. Непригодных для службы животных раньше усыпляли, но с 2019 года, благодаря постановлению "О мерах по коренному совершенствованию деятельности кинологических служб органов внутренних дел", инструкторы могут бесплатно забирать их к себе домой.
Этим же документом предусмотрен ряд таких нововведений, как финансовые поощрения для сотрудников кинологической службы, нагрудные знаки, дополнительная квота в Академию МВД.