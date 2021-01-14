Собачья работа: где и как воспитывают следопытов, ищеек и псов-камикадзе

Кинологическая служба занимает особое место в органах внутренних дел Узбекистана. Время идет, технологии развиваются семимильными шагами, но четвероногие по-прежнему незаменимы в выслеживании преступников, поиске наркотиков и взрывчатых веществ.

Кинология начала развиваться в Узбекистане еще в конце XIX века, а первые упоминания об организации питомника в стране, а именно — в Ташкенте, датируются 1911 годом. Там готовили дрессировщиков-проводников и служебно-розыскных собак.

На сегодня кинологические подразделения есть во всех регионах страны. Кроме этого, некоторые ведомства имеют собственные питомники, например — Государственный таможенный комитет, при котором создан Национальный кинологический центр. Он имеет статус международного.

Четырнадцатого января в республике отмечается День защитников Родины. Корреспонденты Sputnik в преддверии праздника побывали в питомнике кинологической службы ГУВД Ташкента, где инструкторы учат животных искать наркотики, взрывчатку и следы, обезвреживать ловушки террористов. Недавно там начали готовить собак-камикадзе: они будут получать команды через прикрепленную рацию.

Быть на одной волне

Собаки живут в питомнике в отдельных вольерах, на каждом из которых висит табличка с указанием клички, породы, даты рождения и имени кинолога, за которым закреплено животное. Породы разные: лабрадоры, спаниели (они, как правило, ищут наркотики), кавказские и среднеазиатские овчарки. Самой востребованной является малинуа (бельгийская овчарка). Смелая, выносливая, ловкая и смекалистая.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Вольер с табличкой

Но какой бы породы ни была собака, главное — правильно подобрать для нее кинолога. Инструктор и воспитанник должны быть на одной волне и доверять друг другу. Для выбора направления, по которому будет работать собака, нужно как минимум четырехмесячное обучение. Индивидуальные занятия начинаются, когда щенку всего два месяца.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Собака рядом со служебной машиной

Собаки в питомнике разнополые, но большинство — все-таки самцы. По словам специалистов, у них лучше получается обнаруживать след нарушителя или находить его среди других следов по запаху, оставленному на вещи.

"В нашей практике был случай, когда собака взяла след на расстоянии 24 километров", — рассказал начальник УКД кинологической службы УППС и ООП ГУВД Ташкента Холмурод Холикулов, который служит в этом направлении уже 14 лет. Начинал с простого рядового, был кинологом и ветеринаром, знает работу на каждом этапе.

А вот для работы со взрывчатыми веществами лучше подходят самки — максимально спокойные, податливые, послушные и четко выполняющие команды: нашедшее взрывчатку животное ни в коем случае не должно лаять или копать, ему нужно просто сесть рядом с местом обнаружения.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Дрессировка собаки

Воспитание с умом, дрессировка с любовью

Обучение щенков всегда начинается в игровой форме. Важной частью занятия является поощрение — это может быть слово "молодец", лакомство или, например, возможность погрызть любимую игрушку.

Подходящее направление выбирают малышам в возрасте от восьми до 11 месяцев. С этих пор каждая собака занимается по графику, например, до обеда — общий курс дрессировки, а во второй половине дня — спецкурс.

По словам инструкторов, если собака нашла своего кинолога, то другого она слушать уже не будет. Но практикуется следующий подход: специалист тренирует четвероногого три года, после чего за ним закрепляют еще одно животное — резервное. Делается это на случай, если первое вдруг не сможет больше нести службу.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Кинолог со своей немецкой овчаркой

"Общий курс дрессировки делится на две части: голосовая команда и команда жестами. Во время обучения необходима тишина, не должно быть никаких внешних раздражителей. Через какое-то время пес сдает экзамен и приступает к серьезной службе в любых условиях", — рассказал инструктор-кинолог, рядовой Дильшод Юсупов.

По его словам, неважно, на каком языке дается команда: для собаки важен сам звук.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Демонстрация цирковых приемов

Недавно кинологи начали дрессировать и обучать собак при помощи кликера — устройства, издающего звук щелчка при использовании. Оно помогает питомцу лучше запоминать команды.

"В России такой метод применяется уже давно. Мы тесно сотрудничаем с нашими российскими коллегами, многие наши специалисты повышали квалификацию в Ростовской школе служебно-розыскного собаководства МВД РФ", — отметил Сергей Гриневич, майор, начальник 2-го подразделения УКД кинологической службы УППС и ООП ГУВД Ташкента.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Кинолог со своим подопечным

Здоровая собака — успешная служба

Состоянию собак уделяется особое внимание. На 21 день после рождения щенкам проводят дегельминтизацию, через 45 дней их вакцинируют, еще через 25 дней делают ревакцинацию.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Щенки

"Особенно внимательно нужно осматривать щенков до семи-восьмимесячного возраста. Именно в этот период они подвержены вирусному гастриту. Это очень опасная и для многих собак смертельная болезнь. Общий ветеринарный осмотр наши питомцы проходят каждые три месяца", — рассказал ветврач, лейтенант Ойбек Баймасов, для которого ветеринария была мечтой детства.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Щенок

Взрослых собак, которые уже приступили к службе, ветеринар обязательно осматривает перед каждым вызовом и по возвращении в питомник.

Хвостатые в деле

Кинологи-инструкторы показали нам несколько реальных рабочих ситуаций из жизни четвероногих.

"У одного из семи стоящих в ряд молодых людей в гражданской одежде берем чехол от телефона. Пес обнюхивает его и начинает искать владельца аксессуара. Когда условный нарушитель обнаружен, собака начинает лаять и садится рядом с ним. Это называется выборкой человека", — объяснил Дильшод Юсупов.

Собака готовится поймать "преступника" Sputnik / Рамиз Бахтияров

Собака обезвреживает "преступника" Sputnik / Рамиз Бахтияров 1 / 2 Sputnik / Рамиз Бахтияров Собака готовится поймать "преступника"

Следующая инсценировка — обнаружение наркотического вещества, в данном случае опия. Нам доверили спрятать наркотик в одном из семи ящиков. Пара минут — и собака начала искать. Обнюхав каждый ящик, она вернулась к тому, где лежало запрещенное вещество, — четвертому по счету. По словам Юсупова, хорошо натренированной собаке достаточно нескольких минут, чтобы обнаружить подозрительное вещество.

Есть мнение, что животные, работающие с наркотиками, становятся зависимыми от них. Это глубокое заблуждение, заверили специалисты.

На пенсию с почетом

Рабочий день собаки длится 12 часов, а всего она отдает борьбе с преступностью девять лет своей жизни. Непригодных для службы животных раньше усыпляли, но с 2019 года, благодаря постановлению "О мерах по коренному совершенствованию деятельности кинологических служб органов внутренних дел", инструкторы могут бесплатно забирать их к себе домой.

Этим же документом предусмотрен ряд таких нововведений, как финансовые поощрения для сотрудников кинологической службы, нагрудные знаки, дополнительная квота в Академию МВД.