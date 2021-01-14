В Узбекистане стартовал процесс по переводу предпринимателей на онлайн-кассы

По состоянию на 13 января 2021 года субъектами предпринимательства уже установлено 106 366 онлайн-ККМ и виртуальных касс.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. С начала года в Узбекистане стартовал третий этап внедрения современных информационных технологий в систему расчетов. Об этом сообщили в Государственном налоговом комитете Узбекистана.

К 2021 году на использование онлайн-контрольно-кассовой техники планируется перевести все субъекты предпринимательства. Отмечается, что их годовой оборот (выручка) по итогам прошлого года превысила 100 миллионов сумов. По состоянию на 13 января текущего года предпринимателями уже установлено 106 366 онлайн-ККМ и виртуальных касс.

В настоящее время в реестр добавлено два новых ЦТО: Regos: VCR и Tactilion P2000L, а также внесен Национальный межбанковский процессинговый центр (НМПЦ) Национального банка (Milliy banklararo protsessing markazi), который будет оказывать услуги новым онлайн-контрольно-кассовым машинам Ingenico.