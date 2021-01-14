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Композиции на фестивале цветов в парк Бабура вечером смотрятся особенно эффектно

Отдадут ли парк "Дустлик" инвесторам под застройку домов — ответ хокима

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210114/15786503/Otdadut-li-park-Dustlik-investoram-pod-zastroyku-domov--otvet-khokima.html

По информации главы администрации, наболевший вопрос с парком уже давно стоит на рассмотрении, так как объект долгое время находится в плачевном состоянии.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Общественный деятель и журналист Абу-Али Ниязматов опубликовал на своей официальной странице в Facebook видео с заявлением хокима Яккасарайского района о дальнейшей судьбе парка "Дустлик" (бывший парк Бобура).

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По информации главы администрации, наболевший вопрос с парком уже давно стоит на рассмотрении, так как объект долгое время находится в плачевном состоянии.

"Речь идет о том, что нужно восстановить парк, сделать там реконструкцию, восстановить его в качестве зеленой зоны, никаких аттракционов, никаких строений, куда люди могли бы прийти и просто насладиться природой", – отметил Сайфутдинов.

Он также подчеркнул, что слухи о покупке парка инвесторами для строительства на его территории жилых домов недостоверны.

"Это все неправда. Никаких документов, никакого решения по этому парку еще нет. Я не думаю, что это будет, так как все мы знаем, что парк славится своей историей, поэтому мы должны этот парк сохранить", – сказал хоким.

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Как считает Сайфутдинов, зеленые зоны необходимо сохранять для подрастающего поколения, поэтому администрация сделает все возможное, чтобы сохранить этот парк.

Теги:
Хокимият, Ташкент, парк



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