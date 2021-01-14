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В Ташкенте началось строительство крытого бассейна

В Ташкенте началось строительство крытого бассейна

Министерство физической культуры и спорта
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210114/15787367/V-Tashkente-nachalos-stroitelstvo-krytogo-basseyna.html

Планируется, что комплекс будет введен в эксплуатацию в сентябре текущего года. Подробности читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. В Ташкенте в Яшнабадском районе началось строительство крытого бассейна, сообщает Министерство физической культуры и спорта Узбекистана.

"В данном спортивном объекте будут созданы все условия для занятий сборными командами Узбекистана и населения плаванием, синхронным плаванием и водным поло", - говорится в информации.

В комплексе будут расположены бассейн 50x20 на первом этаже, кухня для спортсменов, парикмахерская для мужчин и женщин, тренажерный зал на втором этаже. На третьем этаже будет построено 40-местное общежитие для членов сборной Узбекистана.

В Ташкенте началось строительство крытого бассейна
Министерство физической культуры и спорта
В Ташкенте началось строительство крытого бассейна

Планируется, что комплекс введут в эксплуатацию в сентябре текущего года. 

 

Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, бассейн



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