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На Земле может наступить новый ледниковый период — заявили ученые

© Sputnik / Илья Тимин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210114/15787510/Na-Zemle-mozhet-nastupit-novyy-lednikovyy-period--zayavili-uchenye.html

Этому способствует таяние айсбергов в Антарктике, которые вызовут цепную реакцию. Связь между таянием айсбергов и циркуляцией океана присутствовала в начале каждого ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. На нашей планете может вновь наступить ледниковый период. К такому выводу пришли британские ученые из Кардиффского университета, передает Daily Mail.

© Sputnik / Владимир Вдовин
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Согласно исследованию, все дело в таящих айсбергах в районе Антарктики. Эти ледники постепенно перемещают пресную воду в Атлантический океан. 

Все это постепенно приводит к изменению циркуляции океана, что, в свою очередь, имеет более глобальные последствия для Земли. 

А именно — может произойти новое похолодание климата. Нечто похожее уже однажды происходило на нашей планете.

Этот гигантский отрезок в истории планеты получил название "ледниковый период". 

Ученые уже давно говорят о глобальном потеплении, которое приводит к постепенному повышению уровня мирового океана. 

Так происходит и в Антарктиде, которая быстро теряет свой ледяной покров и уходит под воду.

За последние пять лет этот процесс значительно ускорился.

С 1992 года из-за этих процессов уровень мирового океана поднялся на 7,6 миллиметра, однако удивительно то, что из них чуть меньше половины — 3 миллиметра — это результат последних пяти лет.

Теги:
ученые, Земля, планета, мир, Угрозы, лед



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