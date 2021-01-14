На Земле может наступить новый ледниковый период — заявили ученые

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. На нашей планете может вновь наступить ледниковый период. К такому выводу пришли британские ученые из Кардиффского университета, передает Daily Mail.
Согласно исследованию, все дело в таящих айсбергах в районе Антарктики. Эти ледники постепенно перемещают пресную воду в Атлантический океан.
Все это постепенно приводит к изменению циркуляции океана, что, в свою очередь, имеет более глобальные последствия для Земли.
А именно — может произойти новое похолодание климата. Нечто похожее уже однажды происходило на нашей планете.
Этот гигантский отрезок в истории планеты получил название "ледниковый период".
Ученые уже давно говорят о глобальном потеплении, которое приводит к постепенному повышению уровня мирового океана.
Так происходит и в Антарктиде, которая быстро теряет свой ледяной покров и уходит под воду.
За последние пять лет этот процесс значительно ускорился.
С 1992 года из-за этих процессов уровень мирового океана поднялся на 7,6 миллиметра, однако удивительно то, что из них чуть меньше половины — 3 миллиметра — это результат последних пяти лет.