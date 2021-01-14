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Романтичный Ташкент: парень сделал предложение девушке на городском катке - фото

Романтичный Ташкент: парень сделал предложение девушке на городском катке - фото

Afisha.uz/Evgeniy Sorochin
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210114/15788437/Romantichnyy-Tashkent-paren-sdelal-predlozhenie-devushke-na-gorodskom-katke---foto.html

Один юноша, который пришел со своей девушкой, резко упал на лёд. К нему тут же подкатились инструкторы, которые объявили по громкой связи разойтись всем людям по бортикам и посмотреть на телеэкран.

ТАШКЕНТ, 14 янв -  Sputnik. На днях в Ташкенте случилась самая романтичная история за последний год: мужчина сделал предложение руки и сердца своей даме на городском катке, об этом рассказали Afisha.uz.

Это был обычный холодный вечер в столице, городской каток и много людей.

Романтичный Ташкент: парень сделал предложение девушке на городском катке - фото
Afisha.uz/Evgeniy Sorochin
Романтичный Ташкент: парень сделал предложение девушке на городском катке - фото

Один юноша, который пришел со своей девушкой, резко упал на лёд. К нему тут же подкатились инструкторы, которые объявили по громкой связи разойтись всем людям по бортикам и посмотреть на телеэкран.

Романтичный Ташкент: парень сделал предложение девушке на городском катке - фото
Afisha.uz/Evgeniy Sorochin
Романтичный Ташкент: парень сделал предложение девушке на городском катке - фото

Ролик представлял собой нарезку из фотографий возлюбленных под песню Эда Ширана Perfect. И тут настал долгожданный момент: мужчина как ни в чем не бывало встал на ноги, опустился на одно колено и сделал предложение своей удивленной возлюбленной на глазах у всех.

 

Теги:
каток, Невеста, жених, любовь, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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