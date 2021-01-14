Экс-глава Минвуза стал ректором Национального университета Узбекистана

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В ЕАЭС пообещали поддержать Узбекистан в процессе вступления в союз Независимо от того, как будут развиваться события в отношении дальнейшего членства Узбекистана в ЕАЭС, Россия надеется увидеть республику членом союза, заявил вице-премьер РФ. 112

Михаил Мишустин заявил о переломном моменте коронавирусного кризиса Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на ключевой вопрос: каким будет мир после победы над новой инфекцией? 19