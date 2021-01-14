Экс-глава Минвуза стал ректором Национального университета Узбекистана

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент Узбекистана назначил Абдукодира Тошкулова министром высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.
Ранее депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана одобрили его кандидатуру на данный пост.
Также соответствующими постановлениями Кабинета министров прежний глава Минвуза Иномжон Меджидов назначен ректором Национального университета Узбекистана.
Уктам Саломов возглавит Ферганский политехнический институт. А Авазжон Марахимов занял прежний пост нынешнего министра высшего и среднего специального образования страны - ректора Термезского государственного университета.