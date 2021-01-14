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Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Экс-глава Минвуза стал ректором Национального университета Узбекистана

© Sputnik / А. Варфоломеев
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (410)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210114/15788511/Eks-glava-Minvuza-stal-rektorom-Natsionalnogo-universiteta-Uzbekistana.html

Прежний пост нынешнего министра высшего и среднего специального образования страны - ректора Термезского государственного университета занял Авазжон Марахимов.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент Узбекистана назначил Абдукодира Тошкулова министром высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.

Ранее депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана одобрили его кандидатуру на данный пост.

Также соответствующими постановлениями Кабинета министров прежний глава Минвуза Иномжон Меджидов назначен ректором Национального университета Узбекистана.

Уктам Саломов возглавит Ферганский политехнический институт. А Авазжон Марахимов занял прежний пост нынешнего министра высшего и среднего специального образования страны - ректора Термезского государственного университета.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (410)
Теги:
ректор, министр, Министерство высшего и среднего специального образования, назначение, Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека



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