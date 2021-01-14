В Узбекистане заработала система электронных накладных в грузоперевозках

Документом предусматривается упрощение и ускорение процедуры оформления договора перевозки с помощью электронных средств связи путем введения электронной накладной, имеющей равную юридическую силу с ее бумажным вариантом.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Узбекистане с сегодняшнего дня, 14 января, вступил в силу дополнительный протокол конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), касающийся электронных накладных.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

"Четырнадцатого января 2021 года для РУз вступит в силу дополнительный протокол к конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов, касающийся электронной накладной (e-CMR)", — говорится в информации ведомства.

Напомним, что Узбекистан является участником КДПГ с 1995 года.

В ведомстве напомнили, что страна присоединилась к протоколу в соответствии с постановлением президента Шавката Мирзиёева от 25 сентября 2020-го.

Протокол был подписан в Женеве 20 февраля 2008 года, в настоящий момент его участниками являются 29 стран, в том числе Россия.

"Документом предусматривается упрощение и ускорение процедуры оформления договора перевозки с помощью электронных средств связи путем введения электронной накладной, имеющей равную юридическую силу с ее бумажным вариантом", — отметили в МИД.

По данным министерства, участие Узбекистана в протоколе позволит упростить документооборот при организации перевозок в международном автомобильном сообщении, а также ускорить процесс обмена данными в рамках современных логистических цепочек.