Кому нельзя есть мед: врач выделил 5 категорий людей

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Мед не так прост, как кажется. Иногда он может быть даже опасен. Кому от него следует отказаться, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Прежде всего специалист развеял миф о чрезмерной полезности этой сладости.
Гинзбург заявил, что меду зачастую приписывают различные полезные свойства, которыми он на самом деле не обладает.
"Считают, что мед содержит какое-то большое количество биофакторов, которые стимулируют регенерацию, оказывают какое-то бактерицидное или вирусоцидное действие. Вот это обычно не соответствует действительности", — отметил врач в беседе с телеканалом "Звезда".
По его словам, по сравнению с тем же самым сахаром состав меда действительно богаче, однако это не "эликсир здоровья", каким его принято считать.
Если его подавать к чаю, то он и правда оказывает согревающий и тонизирующий эффект, но отчасти это связано с самим горячим напитком.
Гинзбург предупредил: детям до трех лет мед употреблять не следует, поскольку высока вероятность возникновения аллергической реакции.
"Это не значит, что на детей до трех лет мед действует удручающе плохо, а на следующий день, когда им исполнилось три, уже не плохо", — подчеркнул Гинзбург.
Кому еще стоит отказаться от меда: людям с ожирением, гипертонией, проблемами с давлением и жировым гепатозом печени.
Впрочем, дело не столько в самом меде, сколько в сахаре, который в этом случае употреблять вредно.
Из-за меда также могут обостриться заболевания желудочно-кишечного тракта. В первую очередь, речь идет о панкреатите.
Если нечто подобное у человека есть, то мед ему противопоказан, заключил врач.