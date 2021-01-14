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Мед

Кому нельзя есть мед: врач выделил 5 категорий людей

© CC0 / Unsplash / Pass the Honey
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Из-за меда может обостриться целый букет серьезных заболеваний. Также давать это лакомство не рекомендуется детям до трех лет.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Мед не так прост, как кажется. Иногда он может быть даже опасен. Кому от него следует отказаться, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Мед
© CC0 / Unsplash / Arwin Neil Baichoo
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Прежде всего специалист развеял миф о чрезмерной полезности этой сладости. 

Гинзбург заявил, что меду зачастую приписывают различные полезные свойства, которыми он на самом деле не обладает.  

"Считают, что мед содержит какое-то большое количество биофакторов, которые стимулируют регенерацию, оказывают какое-то бактерицидное или вирусоцидное действие. Вот это обычно не соответствует действительности", — отметил врач в беседе с телеканалом "Звезда".

По его словам, по сравнению с тем же самым сахаром состав меда действительно богаче, однако это не "эликсир здоровья", каким его принято считать.  

Если его подавать к чаю, то он и правда оказывает согревающий и тонизирующий эффект, но отчасти это связано с самим горячим напитком. 

Гинзбург предупредил: детям до трех лет мед употреблять не следует, поскольку высока вероятность возникновения аллергической реакции. 

"Это не значит, что на детей до трех лет мед действует удручающе плохо, а на следующий день, когда им исполнилось три, уже не плохо", — подчеркнул Гинзбург.

Кому еще стоит отказаться от меда: людям с ожирением, гипертонией, проблемами с давлением и жировым гепатозом печени. 

© Sputnik / Александр Вильф
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Впрочем, дело не столько в самом меде, сколько в сахаре, который в этом случае употреблять вредно.

Из-за меда также могут обостриться заболевания желудочно-кишечного тракта. В первую очередь, речь идет о панкреатите.

Если нечто подобное у человека есть, то мед ему противопоказан, заключил врач. 

Теги:
врач, здоровье, еда



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