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Папа Франциск назначил нунция в РФ д'Аниелло также своим послом в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210114/15791018/Papa-Frantsisk-naznachil-nuntsiya-v-RF-dAniello-takzhe-svoim-poslom-v-Uzbekistane.html

Отныне 66-летний ватиканский дипломат будет представлять интересы Святого престола сразу в двух странах – РФ и Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Папа Римский Франциск назначил новым апостольским нунцием (послом Ватикана) в Узбекистане титулярного архиепископа Пестума Джованни д'Аниелло, сообщила служба печати Святого престола, пишет РИА Новости.

В июне прошлого года д'Аниелло получил назначение нунцием в Россию. Таким образом отныне 66-летний ватиканский дипломат будет представлять интересы Святого престола сразу в двух странах – РФ и Узбекистане.

По словам эксперта РИА Новости, такая практика существует уже многие годы: первоначально дипломатическим представителем Святого престола в Узбекистане по совместительству был апостольский нунций в Казахстане. Однако позднее в Ватикане решили изменить эту ситуацию, и в июле 2008 года третьим нунцием в Узбекистане стал архиепископ Антонио Меннини, который еще в 2002 году был назначен представителем Святого престола в РФ. После этого каждый новый апостольский нунций в Москве через некоторое время получал также назначение в Ташкент.

Посол Узбекистана встретился с Папой Франциском >>

Напомним, Д'Аниелло родился 5 января 1955 года в городе Аверса на юге Италии. В 23 года был рукоположен в священники. После получения степени доктора канонического права в 1983 году поступил на дипломатическую службу Святого престола.

Теги:
назначения, назначение, Узбекистан, Узбекистан, Ватикан



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