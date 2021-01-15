Умер создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский

Кинорежиссеру и создателю самого успешного и продолжительного киножурнала для детей был 71 год. Грачевский лечился от коронавируса в одной из московских клиник.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Основатель и пожизненный художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский скончался в Москве. Об этом сообщил его друг, поэт Симон Осиашвили на своей странице в Facebook.

" Все... Боря Грачевский, 35 лет дружбы... Не могу...", - написал Осиашвили.

Грачевского в конце декабря 2020 года госпитализировали с коронавирусной инфекцией в московскую городскую больницу №52. Состояние здоровья то ухудшалось, то приходило в норму, но в четверг, 14 января один из его друзей сообщил, что худрук "Ералаша" находится в искуственной коме.

Борис Грачевский известен миллионам зрителей на постсоветском пространстве как основатель и режиссер юмористического журнала "Ералаш". Также он снял такие картины как "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".

Московские власти уже предложили увековечить память заслуженного артиста.