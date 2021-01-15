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Сезонное отключение горячей воды

Жители одного из районов Ташкента на два дня останутся без воды и отопления

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210115/15792025/Zhiteli-odnogo-iz-rayonov-Tashkenta-na-dva-dnya-ostanutsya-bez-vody-i-otopleniya.html

Подача питьевой воды и теплоснабжения будет приостановлена с 10.00 часов 15 января до 20.00 часов 16 января.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. На трубопроводе Д-800 мм, расположенном возле нейрохирургической больницы в Мирзо-Улугбекском районе, произошла аварийная ситуация. В данный момент на объекте проводятся ремонтные работы по устранению неполадок, сообщает пресс-служба "Тошкент шахар сув таъминоти".

Отмечается, что с 10.00 часов 15 января до 20.00 часов 16 января в районе будет приостановлена подача питьевой воды.

Локация отключения холодной воды:

  • комплекс «Корасув» в махалле «Наврузабад» (автостоянка, птицефабрика и помещение охраны у кладбища);
  • спорткомплекс Ахмад Югнакий.

В районе геофизики:

  • АО «Узбекгеофизика»;
  • 15 многоэтажных домов;
  • 20 квартир;
  • котельная №3.

Из-за аварийной остановки котельной, также временно будет прекращена подача теплоснабжения в 20 многоэтажных домах и АО "Узбекгеофизика".

В "Тошкент шахар сув таъминоти" принесли извинения за причиненные неудобства.

Теги:
Ташкент, отопление, отключение воды



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