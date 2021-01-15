Жители одного из районов Ташкента на два дня останутся без воды и отопления

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. На трубопроводе Д-800 мм, расположенном возле нейрохирургической больницы в Мирзо-Улугбекском районе, произошла аварийная ситуация. В данный момент на объекте проводятся ремонтные работы по устранению неполадок, сообщает пресс-служба "Тошкент шахар сув таъминоти".
Отмечается, что с 10.00 часов 15 января до 20.00 часов 16 января в районе будет приостановлена подача питьевой воды.
Локация отключения холодной воды:
- комплекс «Корасув» в махалле «Наврузабад» (автостоянка, птицефабрика и помещение охраны у кладбища);
- спорткомплекс Ахмад Югнакий.
В районе геофизики:
- АО «Узбекгеофизика»;
- 15 многоэтажных домов;
- 20 квартир;
- котельная №3.
Из-за аварийной остановки котельной, также временно будет прекращена подача теплоснабжения в 20 многоэтажных домах и АО "Узбекгеофизика".
В "Тошкент шахар сув таъминоти" принесли извинения за причиненные неудобства.