Жители одного из районов Ташкента на два дня останутся без воды и отопления

Подача питьевой воды и теплоснабжения будет приостановлена с 10.00 часов 15 января до 20.00 часов 16 января.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. На трубопроводе Д-800 мм, расположенном возле нейрохирургической больницы в Мирзо-Улугбекском районе, произошла аварийная ситуация. В данный момент на объекте проводятся ремонтные работы по устранению неполадок, сообщает пресс-служба "Тошкент шахар сув таъминоти".

Отмечается, что с 10.00 часов 15 января до 20.00 часов 16 января в районе будет приостановлена подача питьевой воды.

Локация отключения холодной воды:

комплекс «Корасув» в махалле «Наврузабад» (автостоянка, птицефабрика и помещение охраны у кладбища);

спорткомплекс Ахмад Югнакий.

В районе геофизики:

АО «Узбекгеофизика»;

15 многоэтажных домов;

20 квартир;

котельная №3.

Из-за аварийной остановки котельной, также временно будет прекращена подача теплоснабжения в 20 многоэтажных домах и АО "Узбекгеофизика".

В "Тошкент шахар сув таъминоти" принесли извинения за причиненные неудобства.