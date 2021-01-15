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Хокимом Нурафшана стал экс-министр ЖКО

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210115/15792219/Khokimom-Nurafshana-stal-eks-ministr-ZhKO.html

На пост главы администрации назначен Салиев Музаффар Холдорбоевич. В настоящее время он уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Салиев Музаффар Холдорбоевич назначен на пост хокима Нурафшана, сообщает пресс-служба администрации Ташкентской области.

Хокимият Ташкентской области
Салиев Музаффар Холдорбоевич
Отмечается, что с июля 2017 года он работал министром жилищно-коммунального обслуживания.

Замхокима Нурафшана по вопросам капитального строительства и связи стал Усманов Шерзод Роббимович.

Теги:
назначение, Нурафшон, Ташкентская область, Хокимият



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