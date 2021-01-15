В Узбекистане ужесточили ответственность за незаконное изъятие земли

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в Уголовный кодекс страны, устанавливающие ответственность за незаконное изъятие земельных участков вплоть до лишения свободы на восемь лет. Текст закона опубликован на сайте газеты парламента "Народное слово".

Поправки в УК были приняты Законодательной палатой Олий Мажлиса в апреле, одобрены Сенатом в мае прошлого года и вступили в силу с момента публикации в СМИ.

"Уголовный кодекс Республики Узбекистан дополнить статьей следующего содержания: Статья 2295. Незаконное изъятие земельного участка", — говорится в тексте закона.

В соответствии с введенными поправками, незаконное изъятие земельного участка, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, наказывается штрафом от 200 до 250 базовых расчетных величин (от 4,3 тысячи до 6,25 тысячи долларов) или обязательными общественными работами от 300 до 360 часов либо исправительными работами до двух лет.

В случае причинения крупного ущерба наказание может быть увеличено вплоть до лишения свободы сроком от трех до пяти лет, особо крупного ущерба — от пяти до восьми лет с лишением определенного права.

В Узбекистане в последние годы началась активная реализация программ сноса старого жилья и строительства новых многоквартирных домов. При этом участились конфликты между владельцами недвижимости и застройщикам. В частности, Мирзиёев летом прошлого года жестко раскритиковал деятельность глав ряда регионов страны за нарушения, связанные изъятием земельных участков.