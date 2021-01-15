Коронавирус выявлен у 43 пассажиров, прибывших в Узбекистан в период праздников

Напомним, что в конце декабря спецкомиссия обязала всех пассажиров, въезжающих в Узбекистан, проходить тестирование на антитела.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. С 25 декабря по 13 января в столичном аэропорту экспресс-тестирование на антиген к COVID-19 прошли свыше 26 тысяч пассажиров, прибывших в Ташкент.

Об этом сообщили в пресс-службе АО Uzbekistan Airports.

На сегодняшний день, 43 пассажира с выявленным коронавирусом госпитализированы.

В UzAirports напомнили, что при вылете из аэропорта установлен порядок обязательного проведения ПЦР-теста, а при прилете — экспресс-теста на антитела.

"Независимо от наличия у пассажиров справки об отрицательном ПЦР-тесте, им необходимо пройти экспресс-тесты на пограничных пунктах пропуска наших международных аэропортов за свой счет. Экспресс-тестирование также проводится в Ташкентском международном аэропорту", — говорится в официальном сообщении.

Что по стоимости?

Цена за такой экспресс-тест была установлена в пределах 150 тысяч сумов. Это в период с 25 по 28 декабря.

Затем — 95 тысяч сумов. Для студентов стоимость была снижена до 50 тысяч сумов.

Результаты теста готовятся в течение 15 минут. Они проставляются в виде штрих-кодов в паспорта пассажиров.

Где проводится тестирование?

В аэропорту Ташкента были организованы пять медблоков, где можно сдать экспресс-анализ. Это сделано для того, чтобы не возникало заторов при ожидании рейсов.

Граждане также могут заказать ПЦР-тестирование за несколько дней до полета.

Согласно решению спецкомиссии, с 25 декабря 2020 года в целях предотвращения проникновения и распространения COVID-19 и нового штамма на территории Узбекистана в обязательном порядке проводится экспресс-тестирование на антитела у пассажиров, прибывающих из-за рубежа.