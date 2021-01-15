15:57 15 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск

Коронавирус выявлен у 43 пассажиров, прибывших в Узбекистан в период праздников

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
23810
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/0f/15792546.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210115/15792705/Koronavirus-vyyavlen-u-43-passazhirov-pribyvshikh-v-Uzbekistan-v-period-prazdnikov.html

Напомним, что в конце декабря спецкомиссия обязала всех пассажиров, въезжающих в Узбекистан, проходить тестирование на антитела. 

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. С 25 декабря по 13 января в столичном аэропорту экспресс-тестирование на антиген к COVID-19 прошли свыше 26 тысяч пассажиров, прибывших в Ташкент.

Uzbekistan Airports
В аэропорту Ташкента установили киоски для самостоятельной регистрации

Об этом сообщили в пресс-службе АО Uzbekistan Airports. 

На сегодняшний день, 43 пассажира с выявленным коронавирусом госпитализированы.

В UzAirports напомнили, что при вылете из аэропорта установлен порядок обязательного проведения ПЦР-теста, а при прилете — экспресс-теста на антитела.

"Независимо от наличия у пассажиров справки об отрицательном ПЦР-тесте, им необходимо пройти экспресс-тесты на пограничных пунктах пропуска наших международных аэропортов за свой счет. Экспресс-тестирование также проводится в Ташкентском международном аэропорту", — говорится в официальном сообщении.

Что по стоимости?

Цена за такой экспресс-тест была установлена в пределах 150 тысяч сумов. Это в период с 25 по 28 декабря. 

Затем — 95 тысяч сумов. Для студентов стоимость была снижена до 50 тысяч сумов. 

Результаты теста готовятся в течение 15 минут. Они проставляются в виде штрих-кодов в паспорта пассажиров. 

Где проводится тестирование?

В аэропорту Ташкента были организованы пять медблоков, где можно сдать экспресс-анализ. Это сделано для того, чтобы не возникало заторов при ожидании рейсов. 

Медицинские работники в госпитале COVID-19
© Sputnik / Александр Гальперин
Стал известен период сохранения антител у переболевших коронавирусом

Граждане также могут заказать ПЦР-тестирование за несколько дней до полета.

Согласно решению спецкомиссии, с 25 декабря 2020 года в целях предотвращения проникновения и распространения COVID-19 и нового штамма на территории Узбекистана в обязательном порядке проводится экспресс-тестирование на антитела у пассажиров, прибывающих из-за рубежа. 

Теги:
Uzbekistan airports, пассажиры, Узбекистан, пандемия, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Щенки
Служил-был пес: бойцы кинологического фронта – от ищеек до камикадзе
Спортзал, баня и здоровое питание: как российские миротворцы обустроились в Карабахе
Качалка, баня и шахматы: как российские миротворцы живут в Карабахе — видео
Как зарегистрировать мобильник в Узбекистане
Как регистрировать мобильник в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться