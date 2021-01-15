15:57 15 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск

Гражданин Узбекистана, разыскиваемый за причастность к ИГ*, задержан в Турции

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
116 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/0f/15795080.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210115/15795213/Grazhdanin-Uzbekistana-razyskivaemyy-za-prichastnost-k-IG-zaderzhan-v-Turtsii.html

Злоумышленник был задержан на КПП "Алсанджак" провинции Килис. Он пытался попасть в Турцию через Сирию.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Гражданин Узбекистана, разыскиваемый по "красному циркуляру" Интерпола за причастность к ИГ*, задержан на юге Турции.

Подозреваемый пытался попасть на территорию государства со стороны Сирии. Об этом сообщили в Минобороны Турции. 

"Наши военные на КПП "Алсанджак" провинции Килис задержали человека, пытавшегося незаконно проникнуть в нашу страну из Сирии. Установлено, что задержанный является гражданином Узбекистана и находится в розыске по красному бюллетеню как террорист ИГ*", — говорится в информации.

Ранее в Карелии поймали и заключили под стражу еще одного гражданина Узбекистана, подозреваемого в пособничестве террористической деятельности.

Задержанный обвиняется в финансировании ИГИЛ*. Ему грозит пожизненное лишение свободы. 

* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

Теги:
розыск, узбекистанец, Террористы, ИГИЛ, ИГ, Турция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Щенки
Служил-был пес: бойцы кинологического фронта – от ищеек до камикадзе
Спортзал, баня и здоровое питание: как российские миротворцы обустроились в Карабахе
Качалка, баня и шахматы: как российские миротворцы живут в Карабахе — видео
Как зарегистрировать мобильник в Узбекистане
Как регистрировать мобильник в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться