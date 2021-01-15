Гражданин Узбекистана, разыскиваемый за причастность к ИГ*, задержан в Турции

Злоумышленник был задержан на КПП "Алсанджак" провинции Килис. Он пытался попасть в Турцию через Сирию.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Гражданин Узбекистана, разыскиваемый по "красному циркуляру" Интерпола за причастность к ИГ*, задержан на юге Турции.

Подозреваемый пытался попасть на территорию государства со стороны Сирии. Об этом сообщили в Минобороны Турции.

"Наши военные на КПП "Алсанджак" провинции Килис задержали человека, пытавшегося незаконно проникнуть в нашу страну из Сирии. Установлено, что задержанный является гражданином Узбекистана и находится в розыске по красному бюллетеню как террорист ИГ*", — говорится в информации.

Ранее в Карелии поймали и заключили под стражу еще одного гражданина Узбекистана, подозреваемого в пособничестве террористической деятельности.

Задержанный обвиняется в финансировании ИГИЛ*. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран