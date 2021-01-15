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Twitter против "Спутник V": зачем заблокировали аккаунт российской вакцины

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210115/15795548/Twitter-protiv-Sputnik-V-zachem-zablokirovali-akkaunt-rossiyskoy-vaktsiny.html

В настоящий момент, ограничения на доступ к аккаунту уже сняты. Что это было — объяснило руководство самой соцсети.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о том, что Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V".

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В частности, когда пользователь заходил на страницу, ему высвечивалось, что действие учетной записи временно ограничено.

В РФПИ обратились к подписчикам с просьбой обратиться к руководству соцсети с просьбой вернуть доступ к аккаунту.

Реакция не заставила себя долго ждать. Учетную запись "Спутник V" разблокировали. Twitter убрал при входе на страницу сообщение об ограничениях.

Как же руководство платформы объяснило свои действия: по их словам, аккаунт был заблокирован из-за попытки несанкционированного доступа к ней с территории США. 

"Twitter восстановил доступ к учетной записи @sputnikvaccine, объяснив ограничение возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США", — говорится в разблокированном аккаунте вакцины. 

Разработчики поблагодарили платформу и призвали пользователей и дальше следить за новостями, связанными первой в мире зарегистрированной вакцины. 

Страница "Спутник V" появилась в Twitter в августе 2020-го после регистрации. За это время были выложены 322 публикации. На аккаунт подписаны 22,7 тысячи пользователей.

Теги:
пандемия, коронавирус, Россия, Вакцина, спутник, Twitter



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