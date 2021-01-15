Twitter против "Спутник V": зачем заблокировали аккаунт российской вакцины

В настоящий момент, ограничения на доступ к аккаунту уже сняты. Что это было — объяснило руководство самой соцсети.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о том, что Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V".

В частности, когда пользователь заходил на страницу, ему высвечивалось, что действие учетной записи временно ограничено.

В РФПИ обратились к подписчикам с просьбой обратиться к руководству соцсети с просьбой вернуть доступ к аккаунту.

Реакция не заставила себя долго ждать. Учетную запись "Спутник V" разблокировали. Twitter убрал при входе на страницу сообщение об ограничениях.

Как же руководство платформы объяснило свои действия: по их словам, аккаунт был заблокирован из-за попытки несанкционированного доступа к ней с территории США.

"Twitter восстановил доступ к учетной записи @sputnikvaccine, объяснив ограничение возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США", — говорится в разблокированном аккаунте вакцины.

Разработчики поблагодарили платформу и призвали пользователей и дальше следить за новостями, связанными первой в мире зарегистрированной вакцины.

Страница "Спутник V" появилась в Twitter в августе 2020-го после регистрации. За это время были выложены 322 публикации. На аккаунт подписаны 22,7 тысячи пользователей.