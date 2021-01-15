Начальник ГУВД Ташкента стал генерал-майором

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Начальнику Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента Азизу Ташпулатову присвоено звание генерал-майора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующий указ подписал в День защитников Родины глава республики Шавкат Мирзиёев.

"Указом президента Республики Узбекистан от 14 января 2021 года за №6137 начальнику Главного управления внутренних дел города Ташкента Ташпулатову Азизу Анваровичу присвоено специальное звание генерал-майора", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Напомним, в четверг Мирзиёев в связи с праздником и 29-летием Вооруженных сил Узбекистана вручил свидетельства о присвоении званий, ордена и медали группе военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.