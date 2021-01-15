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Начальник ГУВД Ташкента Азиз Анварович Ташпулатов

Начальник ГУВД Ташкента стал генерал-майором

ГУВД г. Ташкента
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210115/15795962/Nachalnik-GUVD-Tashkenta-stal-general-mayorom.html

Соответствующий указ в День защитников Родины подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Начальнику Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента Азизу Ташпулатову присвоено звание генерал-майора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующий указ подписал в День защитников Родины глава республики Шавкат Мирзиёев.

"Указом президента Республики Узбекистан от 14 января 2021 года за №6137 начальнику Главного управления внутренних дел города Ташкента Ташпулатову Азизу Анваровичу присвоено специальное звание генерал-майора", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Напомним, в четверг Мирзиёев в связи с праздником и 29-летием Вооруженных сил Узбекистана вручил свидетельства о присвоении званий, ордена и медали группе военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Указ, ГУВД Ташкента, Ташкент, Азиз Ташпулатов



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