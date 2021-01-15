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В Узбекистане запустят казахстанский проект по быстрой диагностике инсульта

© AFP 2018 / LUDOVIC MARIN
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210115/15796474/V-Uzbekistane-zapustyat-kazakhstanskiy-proekt-po-bystroy-diagnostike-insulta.html

Национальная палата и компания Cerebra.ai Ltd подписали Меморандум о сотрудничестве. Документом предусмотрено развитие международного партнерства между двумя странами в области цифровизации и здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Узбекистане намерены внедрить разработку, способную распознать инсульт в первые четыре часа с помощью искусственного интеллекта, сообщают в Национальной палате инновационного здравоохранения.

Совместно с партнерами из Казахстана планируется запуск пилотного проекта по оказанию медуслуг в области диагностики ишемического и геморрагического инсультов на базе автоматизированной системы "Церебра".

"Искусственный интеллект, внедренный в платформу "Церебра", после интеграции с компьютерными томографами, установленными в лечебно-профилактических учреждениях, способен распознать инсульт в первые 4 часа, что не всегда возможно сделать человеческому глазу при читке результатов компьютерной томографии", - информируется в релизе.

Национальная палата и казахстанская компания Cerebra.ai Ltd подписали Меморандум о сотрудничестве. Документом предусмотрено развитие международного партнерства между двумя странами в области цифровизации и здравоохранения.

Медкомиссия
© Sputnik / Виталий Тимкив
В Ташкенте откроется центр профилактики и лечения инсульта

Отмечается, что искусственный интеллект способен рассчитывать изменение плотности ткани в ядре инсульта, сопоставляя его с остальной неповрежденной тканью мозга, что позволит минимизировать риски человеческих ошибок при анализе визуальных данных компьютерной томографии головного мозга.

"Результатом внедрения данного проекта станет своевременное назначение пациенту незамедлительного лечения в период терапевтического "окна", что снизит риски потери функций, инвалидизации и будет способствовать быстрому возвращению человека к полноценной жизни после перенесенного инсульта", - пояснил председатель Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана Ровшан Изамов.

Известно, что в ближайшие две недели специалисты Национальной палаты проанализируют работу системы "Церебра" в 7-й городской больнице в Алматы.

Теги:
меморандум, Казахстан, цифровая медицина, здравоохранение, Узбекистан



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