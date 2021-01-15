В Узбекистане в 2021-м будут построены 9 мощнейших электростанций

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Девять электростанций общей мощностью 1,387 тысячи мегаватт будут построены в 2021 году в Узбекистане.
Об этом сообщили в Минэнерго.
"В 2021 году в стране будут введены в эксплуатацию 1 387 мегаватт мощностей, а это девять новых электростанций", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что вводимые генерирующие мощности являются частью проектов по строительству совокупных мощностей на 2,7 гигаватт и стоимостью около 2 миллиардов долларов на условиях государственно-частного партнерства.
В частности, в октябре и ноябре с участием турецких AKSA Energy, Yildirim Enerji Holding и Cengiz Energy планируется ввести в строй четыре новые тепловые электростанции общей мощностью 940 мегаватт в Ташкентской области и Бухарской областях.
Французская Total Eren и Masdar из ОАЭ в октябре этого года также планируют ввести в строй солнечные электростанции по 100 мегаватт в Самаркандской и Навоийской областях соответственно, уточнили в Минэнерго.
Что касается гидроэнергетики, в июне 2021-го завершится строительство гидроэлектростанции "Камолот" в Ташкентской области.
Также планируется ввод каскада Зарчобских малых ГЭС в Сурхандарьинской области общей мощностью 238 мегаватт.
По данным ведомства, производство электроэнергии в стране по итогам 2020 года увеличилось на 5% по сравнению с 2019-м до 66,4 миллиарда киловатт-час, потребление – до 69,1 миллиарда киловатт-час (+6,1%).