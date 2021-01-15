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В Узбекистане в 2021-м будут построены 9 мощнейших электростанций

© Sputnik / Павел Львов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210115/15798044/V-Uzbekistane-v-2021-m-budut-postroeny-9-moschneyshikh-elektrostantsiy.html

Узбекистан за последние два года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Девять электростанций общей мощностью 1,387 тысячи мегаватт будут построены в 2021 году в Узбекистане.

Талимарджанская ТЭС
Министерство энергетики Узбекистана
В Узбекистане объявлен тендер на модернизацию Талимарджанской ТЭС

Об этом сообщили в Минэнерго.

"В 2021 году в стране будут введены в эксплуатацию 1 387 мегаватт мощностей, а это девять новых электростанций", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что вводимые генерирующие мощности являются частью проектов по строительству совокупных мощностей на 2,7 гигаватт и стоимостью около 2 миллиардов долларов на условиях государственно-частного партнерства.

В частности, в октябре и ноябре с участием турецких AKSA Energy, Yildirim Enerji Holding и Cengiz Energy планируется ввести в строй четыре новые тепловые электростанции общей мощностью 940 мегаватт в Ташкентской области и Бухарской областях.

Французская Total Eren и Masdar из ОАЭ в октябре этого года также планируют ввести в строй солнечные электростанции по 100 мегаватт в Самаркандской и Навоийской областях соответственно, уточнили в Минэнерго. 

Что касается гидроэнергетики, в июне 2021-го завершится строительство гидроэлектростанции "Камолот" в Ташкентской области.

Также планируется ввод каскада Зарчобских малых ГЭС в Сурхандарьинской области общей мощностью 238 мегаватт. 

По данным ведомства, производство электроэнергии в стране по итогам 2020 года увеличилось на 5% по сравнению с 2019-м до 66,4 миллиарда киловатт-час, потребление – до 69,1 миллиарда киловатт-час (+6,1%).

Теги:
электростанция, Узбекистан, Минэнерго



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