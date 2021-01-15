В Узбекистане в 2021-м будут построены 9 мощнейших электростанций

Узбекистан за последние два года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Девять электростанций общей мощностью 1,387 тысячи мегаватт будут построены в 2021 году в Узбекистане.

Об этом сообщили в Минэнерго.

"В 2021 году в стране будут введены в эксплуатацию 1 387 мегаватт мощностей, а это девять новых электростанций", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что вводимые генерирующие мощности являются частью проектов по строительству совокупных мощностей на 2,7 гигаватт и стоимостью около 2 миллиардов долларов на условиях государственно-частного партнерства.

В частности, в октябре и ноябре с участием турецких AKSA Energy, Yildirim Enerji Holding и Cengiz Energy планируется ввести в строй четыре новые тепловые электростанции общей мощностью 940 мегаватт в Ташкентской области и Бухарской областях.

Французская Total Eren и Masdar из ОАЭ в октябре этого года также планируют ввести в строй солнечные электростанции по 100 мегаватт в Самаркандской и Навоийской областях соответственно, уточнили в Минэнерго.

Что касается гидроэнергетики, в июне 2021-го завершится строительство гидроэлектростанции "Камолот" в Ташкентской области.

Также планируется ввод каскада Зарчобских малых ГЭС в Сурхандарьинской области общей мощностью 238 мегаватт.

По данным ведомства, производство электроэнергии в стране по итогам 2020 года увеличилось на 5% по сравнению с 2019-м до 66,4 миллиарда киловатт-час, потребление – до 69,1 миллиарда киловатт-час (+6,1%).