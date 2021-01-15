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Жители Узбекистана пересекают границу с Таджикистаном на КПП Патар, архивное фото

На сколько граждан увеличилось население Узбекистана в 2020-м — Госкомстат

© Sputnik / Амир Исаев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210115/15798331/Na-skolko-chelovek-uvelichilos-naselenie-Uzbekistana-v-2020-m--Goskomstat.html

В прошлом году народонаселение республики ежемесячно увеличивалось в среднем на 54,5 тысячи, ежедневно — на 1,8 тысячи человек.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. По состоянию на 1 января 2021 года численность постоянного населения Узбекистана достигла 34,5 млн человек, сообщают в Госкомстате.

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В сравнении с 2019 годом, население республики увеличилось на 653,7 тысячи граждан. В связи с чем постоянный прирост узбекистанцев составил 101,9%.

В ведомстве отмечают, что в прошлом году народонаселение республики ежемесячно увеличивалось в среднем на 54,5 тысячи, ежедневно — на 1,8 тысячи человек.

Теги:
население, Узбекистан, Государственный комитет по статистике, статистика



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