На сколько граждан увеличилось население Узбекистана в 2020-м — Госкомстат

В прошлом году народонаселение республики ежемесячно увеличивалось в среднем на 54,5 тысячи, ежедневно — на 1,8 тысячи человек.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. По состоянию на 1 января 2021 года численность постоянного населения Узбекистана достигла 34,5 млн человек, сообщают в Госкомстате.

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В сравнении с 2019 годом, население республики увеличилось на 653,7 тысячи граждан. В связи с чем постоянный прирост узбекистанцев составил 101,9%.

В ведомстве отмечают, что в прошлом году народонаселение республики ежемесячно увеличивалось в среднем на 54,5 тысячи, ежедневно — на 1,8 тысячи человек.