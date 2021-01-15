Владимир Путин наградил Рафика Нишанова орденом Александра Невского

Рафик Нишанов с 1988 по 1989 годы был первым секретарем ЦК Компартии Узбекской ССР, затем – председателем Совета национальностей Верховного Совета СССР. С 1991 года вышел на пенсию.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Президент РоссииВладимир Путин наградил бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Узбекской ССР Рафика Нишанова орденом Александра Невского, сообщил журналист Рахимжон Султанов.

"Сегодня видному государственному и общественному деятелю, дипломату советского периода, уроженцу кишлака Газалкент Бостанликского района Ташкентской области Нишанову Рафику Нишановичу исполнилось 95 лет. За большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу президент России В.В.Путин наградил юбиляра орденом Александра Невского", – написал он.

Напомним, Рафик Нишанов родился в 1926 году. Окончил Ташкентский вечерний педагогический институт (1959). В 1963 году стал секретарём и членом Бюро ЦК Компартии Узбекской ССР. Работал послом СССР в Шри-Ланке и Иордании. В 1985 году занял пост министра иностранных дел Узбекской ССР. С 1986 по 1988 годы был председателем Президиума Верховного совета Узбекской ССР.

С 1988 по 1989 годы был первым секретарем ЦК Компартии Узбекской ССР, затем – председателем Совета национальностей Верховного Совета СССР. С 1991 года вышел на пенсию.