Избран новый председатель Ассоциации зимних видов спорта

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Национальном олимпийском комитете прошла внеочередная отчётно-выборочная конференция Ассоциации зимних видов спорта Узбекистана, в ходе которой был избран новый председатель организации и сформирован состав руководства.

НОК Узбекистана Искандер Касымович Шадиев

Пост главы ассоциации занял советник председателя НОК, зампредседателя Федерации хоккея Узбекистана Искандер Касымович Шадиев.

"Выражаю всем огромную благодарность за поддержку и доверие. Я обещаю оправдать доверие нашего уважаемого президента, оказать содействие развитию зимних видов спорта в Узбекистане и поднятию их на новый уровень. Мы будем работать совместно и сплоченно с Министерством физической культуры и спорта и Национальным олимпийским комитетом", — сказал Шадиев.

Генеральный секретарь НОК Ойбек Касымов, в свою очередь, поблагодарил экс-председателя Ассоциации зимних видов спорта Хакима Туляганова за его весомый вклад, внесенный им в развитие спорта.

Во время мероприятия были также назначены заместители председателя Ассоциации: советник председателя НОК Шерзод Асатуллаев и председатель совета директоров горнолыжного комплекса "Амирсой" Равшан Убайдуллаев.