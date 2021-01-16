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Мужчина закрывает портфель

Избран новый председатель Ассоциации зимних видов спорта

Sputnik / Дмитрий Астахов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210116/15799366/Izbran-novyy-predsedatel-Assotsiatsii-zimnikh-vidov-sporta.html

Пост главы ассоциации занял советник председателя НОК, зампредседателя Федерации хоккея Узбекистана Искандер Касымович Шадиев. 

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Национальном олимпийском комитете прошла внеочередная отчётно-выборочная конференция Ассоциации зимних видов спорта Узбекистана, в ходе которой был избран новый председатель организации и сформирован состав руководства.

НОК Узбекистана
Искандер Касымович Шадиев

Пост главы ассоциации занял советник председателя НОК, зампредседателя Федерации хоккея Узбекистана Искандер Касымович Шадиев. 

"Выражаю всем огромную благодарность за поддержку и доверие. Я обещаю оправдать доверие нашего уважаемого президента, оказать содействие развитию зимних видов спорта в Узбекистане и поднятию их на новый уровень. Мы будем работать совместно и сплоченно с Министерством физической культуры и спорта и Национальным олимпийским комитетом", — сказал Шадиев.

Генеральный секретарь НОК Ойбек Касымов, в свою очередь, поблагодарил экс-председателя Ассоциации зимних видов спорта Хакима Туляганова за его весомый вклад, внесенный им в развитие спорта.

Во время мероприятия были также назначены заместители председателя Ассоциации: советник председателя НОК Шерзод Асатуллаев и председатель совета директоров горнолыжного комплекса "Амирсой" Равшан Убайдуллаев. 

Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, председательство, назначение, зима, спорт



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