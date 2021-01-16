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На модернизацию Юнусабадского района столицы выделят 14,4 триллиона сумов

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210116/15800149/Na-modernizatsiyu-Yunusabadskogo-rayona-stolitsy-vydelyat-144-trilliona-sumov.html

В 2021 году будет отремонтировано 75 километров отопительных сетей и 108 километров линий электропередачи, а также 101 трансформатор.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с хокимами, руководителями секторов столичных районов, председателями махаллей и молодежью Юнусабадского района, передает пресс-служба президента.

В ходе мероприятия прошла презентация комплексной программы усовершенствования Юнусабадского района на 2021-2022 годы.

"В направлении развития промышленности и сферы услуг сформирован 141 крупный и средний инвестиционный проект на сумму 14,4 триллиона сумов. Они предусматривают освоение прямых иностранных инвестиций в размере 936 миллионов долларов, создание около 8 тысяч новых рабочих мест", - информируется в релизе.
Пресс-служба хокимията Ташкента
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Отмечается, что для привлечения безработных к предпринимательству из Фонда содействия занятости выделят один миллиард сумов субсидий, что позволит обеспечить работой 260 жителей района. К тому же свыше 600 безработных пройдут обучение по направлениям органов по труду.

Кроме того, в 2021 году будет отремонтировано 75 километров отопительных сетей и 108 километров линий электропередачи, а также 101 трансформатор. Помимо этого, на 86 улицах будет выполнен капитальный ремонт.

В конце встречи глава государства поручил ответственным лицам приступить к реализации масштабного проекта.




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