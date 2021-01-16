16:16 16 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск
Кайраккумское водохранилище

В Сырдарье задержаны распространители фейка о прорыве водохранилища — видео

© Sputnik / Александр Гращенков
Общество
Получить короткую ссылку
30 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210116/15800418/v-Syrdare-zaderzhany-rasprostraniteli-feyka-o-proryve-vodokhranilischa--video.html

Об этом стало известно из эфира регионального телеканала Sirdaryo MTRK. В настоящее время по данному факту проводится предварительное расследование.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали граждан, распространявших ложную информацию о повреждении Кайраккумского водохранилища. Об этом стало известно из эфира регионального телеканала Sirdaryo MTRK.

В Коканде завели дело против депутата, распространявшего фейки о COVID-19 >>

В ходе проведенного расследования выяснилось, что житель Сардобинского района поверил необоснованной информации знакомых и приказал супруге немедленно выйти на улицу. Слухи вызвали панику среди населения в махалле "Дустлик" Сардобинского района.

К тому же блогер из Акалтынского района разместил видео в YouTube, в котором призывал людей покидать свои дома, предупреждая о наводнении в Таджикистане. 
Ситуация в Сырдарьинской области, где произошел прорыв дамбы на Сардобском водохранилище
© Пресс-служба президента Узбекистана
Разбор ситуации: проанализирован внезапный прорыв дамбы в Сырдарье

Помимо этого, жительница Мирзаабадского района Р.Ф., услышав данную новость от граждан из двух других районов, стала будить своих соседей и призывать как можно скорее выйти из дома.   

В настоящее время по данному факту проводится предварительное расследование.

Ранее в МЧС Узбекистана опровергли сообщения о прорыве Кайраккумского водохранилища. В ведомстве заверили, что объект находится в целости и функционирует в штатном режиме.

Теги:
Сырдарьинская область, Кайраккумское водохранилище, фейки



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Щенки
Служил-был пес: бойцы кинологического фронта – от ищеек до камикадзе
Почему Россия выходит из Договора по открытому небу — ответ МИД РФ
Позиция Узбекистана в рейтинге военной мощи 2021
Крепка ль броня: уровень обороноспособности Узбекистана в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться