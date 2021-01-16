В Сырдарье задержаны распространители фейка о прорыве водохранилища — видео

Об этом стало известно из эфира регионального телеканала Sirdaryo MTRK. В настоящее время по данному факту проводится предварительное расследование.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали граждан, распространявших ложную информацию о повреждении Кайраккумского водохранилища. Об этом стало известно из эфира регионального телеканала Sirdaryo MTRK.

В Коканде завели дело против депутата, распространявшего фейки о COVID-19 >>

В ходе проведенного расследования выяснилось, что житель Сардобинского района поверил необоснованной информации знакомых и приказал супруге немедленно выйти на улицу. Слухи вызвали панику среди населения в махалле "Дустлик" Сардобинского района.

К тому же блогер из Акалтынского района разместил видео в YouTube, в котором призывал людей покидать свои дома, предупреждая о наводнении в Таджикистане.

Помимо этого, жительница Мирзаабадского района Р.Ф., услышав данную новость от граждан из двух других районов, стала будить своих соседей и призывать как можно скорее выйти из дома.

В настоящее время по данному факту проводится предварительное расследование.

Ранее в МЧС Узбекистана опровергли сообщения о прорыве Кайраккумского водохранилища. В ведомстве заверили, что объект находится в целости и функционирует в штатном режиме.