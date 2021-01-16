Как будут проверять деятельность бизнесменов в Узбекистане — законопроект

Новый документ укрепит правовые механизмы защиты субъектов бизнеса и ограничит вмешательство в их деятельность госорганов.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. На портале regulation.gov.uz размещен для обсуждения законопроект "О государственном контроле деятельности субъектов предпринимательства", разработанный бизнес-омбудсманом.

Ожидается, что новый документ укрепит правовые механизмы защиты субъектов бизнеса и ограничит вмешательство в их деятельность госорганов.

Отметим, что действующий закон был принят в 1998 году и к настоящему времени уже устарел. К тому же он содержит множество отсылочных норм. Новая редакция предусматривает современные методы государственного контроля деятельности субъектов предпринимательства.

Механизм проведения проверок

В законе определены конкретные механизмы проведения проверок и мониторинга деятельности субъектов предпринимательства, анализа статистической и иной информации, которые основаны на обязательном оформлении в Единой системе электронной регистрации проверок. При этом сам процесс осуществляется путем согласования с уполномоченным органом (бизнес-омбудсманом) или его уведомления о проведении проверок и их координации.

Что подлежит согласованию:

данные, полученные на основании обращения физических и юридических лиц;

сведения, представленные другими госорганами или их структурными подразделениями;

информация о фактах нарушения законодательства, взятая из СМИ и других источников информации сведения

О каких проверках нужно уведомить:

утверждаемые президентом страны.

Сроки проведения проверок:

не более 30 дней - проверки финансово-хозяйственной деятельности;

не более 10 дней - проверки, выполняемые по согласованию;

устанавливаются решением президента - проверки, проводимые в порядке уведомления.

Также законом внедряется механизм самоотвода должностного лица контролирующего органа, если он является близким родственником учредителя, акционера, или работал в проверяемой компании менее трех лет до дня начала проверки.

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К тому же документом устанавливается порядок, в соответствии с которым запрещается проведение проверок деятельности субъектов предпринимательства органами и организациями, которые не были приведены в перечне или не предусмотрены им.

Законом закрепляются следующие права предпринимателей:

получение информации о законности проверки через Единую систему;

приглашение представителей ТПП для осуществления мониторинга;

фиксирование процесса проверки средствами фото-, аудио- и видеотехники.

Кроме того, законопроектом предусмотрено внедрение оценки эффективности деятельности контролирующих органов на основе результатов обоснованности и законности их проверок. Не допускается оценка эффективности по количеству правонарушений, принятых мер ответственности и имущества, обращенного в доход государства.

Указами президента укреплена правовая защита субъектов предпринимательства и реформирован ряд механизмов государственного контроля, а также внедрены современные процессы инициирования и проведения проверок деятельности субъектов предпринимательства на основе результатов системы "риск-анализа".

Вместе с тем, указами отменены плановые и проводимые в порядке контроля виды проверок.