Как будут проверять деятельность бизнесменов в Узбекистане — законопроект

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. На портале regulation.gov.uz размещен для обсуждения законопроект "О государственном контроле деятельности субъектов предпринимательства", разработанный бизнес-омбудсманом.
Ожидается, что новый документ укрепит правовые механизмы защиты субъектов бизнеса и ограничит вмешательство в их деятельность госорганов.
Отметим, что действующий закон был принят в 1998 году и к настоящему времени уже устарел. К тому же он содержит множество отсылочных норм. Новая редакция предусматривает современные методы государственного контроля деятельности субъектов предпринимательства.
Механизм проведения проверок
В законе определены конкретные механизмы проведения проверок и мониторинга деятельности субъектов предпринимательства, анализа статистической и иной информации, которые основаны на обязательном оформлении в Единой системе электронной регистрации проверок. При этом сам процесс осуществляется путем согласования с уполномоченным органом (бизнес-омбудсманом) или его уведомления о проведении проверок и их координации.
Что подлежит согласованию:
- данные, полученные на основании обращения физических и юридических лиц;
- сведения, представленные другими госорганами или их структурными подразделениями;
- информация о фактах нарушения законодательства, взятая из СМИ и других источников информации сведения
О каких проверках нужно уведомить:
- утверждаемые президентом страны.
Сроки проведения проверок:
- не более 30 дней - проверки финансово-хозяйственной деятельности;
- не более 10 дней - проверки, выполняемые по согласованию;
- устанавливаются решением президента - проверки, проводимые в порядке уведомления.
Также законом внедряется механизм самоотвода должностного лица контролирующего органа, если он является близким родственником учредителя, акционера, или работал в проверяемой компании менее трех лет до дня начала проверки.
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К тому же документом устанавливается порядок, в соответствии с которым запрещается проведение проверок деятельности субъектов предпринимательства органами и организациями, которые не были приведены в перечне или не предусмотрены им.
Законом закрепляются следующие права предпринимателей:
- получение информации о законности проверки через Единую систему;
- приглашение представителей ТПП для осуществления мониторинга;
- фиксирование процесса проверки средствами фото-, аудио- и видеотехники.
Кроме того, законопроектом предусмотрено внедрение оценки эффективности деятельности контролирующих органов на основе результатов обоснованности и законности их проверок. Не допускается оценка эффективности по количеству правонарушений, принятых мер ответственности и имущества, обращенного в доход государства.
Указами президента укреплена правовая защита субъектов предпринимательства и реформирован ряд механизмов государственного контроля, а также внедрены современные процессы инициирования и проведения проверок деятельности субъектов предпринимательства на основе результатов системы "риск-анализа".
Вместе с тем, указами отменены плановые и проводимые в порядке контроля виды проверок.