В Узбекистане проведут глобальный форум по правам человека

Ожидается, что мероприятие станет общей платформой для обмена идеями и лучшей практикой по образованию в области прав человека, наработанной в стране.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В столице состоялось заседание Научно-координационного совета (НКС) с участием ученых, представителей госструктур и международных организаций, в рамках которого были рассмотрены вопросы в сфере прав человека, озвученные в послании президента Узбекистана Олий Мажлису.

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В ходе мероприятия особое внимание было уделено государственной политике Узбекистана в области прав человека на современном этапе.

"Членство Узбекистана в Совете по правам человека ООН ставит перед научной общественностью необходимость анализировать международно-правовые процессы в сфере прав человека и широко использовать это в исследованиях и учебном процессе", - информируется в релизе.

Также отмечается, что продвижение интересов республики на международной арене требует подготовки высокопрофессиональных специалистов в области международного аспекта прав человека.

Согласно данным Национального центра Узбекистана по правам человека, в этом году в стране планируется провести глобальный форум "Образование в области прав человека", на котором предстоит обсудить новые вызовы и задачи формирования культуры прав человека.

Ожидается, что мероприятие станет общей платформой для обмена идеями и лучшей практикой по образованию в области прав человека.

Напомним: 2021-й ознаменован 10-летием Декларации ООН об образовании и подготовке в области прав человека. Она принята в декабре 2011 года резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. Совместным постановлением палат Олий Мажлиса в 2019 году были утверждены Национальный план действий и "Дорожная карта" по реализации положений, прописанных в документе.