2020 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений — ООН

Ученые выделили основные характеристики 2020-г: это устойчивая жара и лесные пожары в Сибири, небольшая площадь морского льда в Арктике, а также рекордный сезон ураганов в Атлантике.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО), входящей в структуру ООН, выступили с сенсационным заявлением.

Ушедший 2020 год стал одним из самых теплых за всю историю мониторинга. При этом ученые заявили, что все последнее десятилетие было рекордным по уровню температуры.

"Самые теплые шесть лет следовали с 2015 года, при этом 2016, 2019 и 2020 годы входят в тройку самых теплых. Разница в средних глобальных температурах между тремя самыми теплыми годами — 2016, 2019 и 2020 — неразличимо мала. Средняя глобальная температура в 2020 году была примерно 14,9 °C, что на 1,2 (±0,1) °С выше доиндустриального (1850—1900 гг.) уровня", — говорится в сообщении ВМО.

Исследователи отмечают, что повышение средней температуры на 1,2 градуса за столько короткий период — это довольно серьезный сигнал, указывающий на глобальное изменение климата и высокую скорость этого процесса.

"В этом столетии мы направляемся к катастрофическому повышению температуры на 3—5 градусов по Цельсию. Установить мир с природой — определяющая задача XXI столетия. Это должно быть главным приоритетом для всех и повсюду", — заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Между тем, по словам специалистов, температура — это лишь один из сигналов, по которым можно судить о глобальном изменении климата.

Ученые также изучают концентрацию парниковых газов, теплосодержание и рН океана. Кроме того, учитываются средний уровень моря, ледниковая масса, площадь морского льда и экстремальные явления.

К слову, их в 2020-м хватало: лесные пожары в Сибири и рекордный сезон ураганов в Атлантике — все это также повлияло на повышение показателей.

Ранее специалисты заявили, что глобальное потепление сильно отражается на птицах. Они становятся агрессивнее.

Выяснилось, что после теплых зим синицы вступают в конкуренцию за гнезда с серыми мухоловками и, как правило, убивают их, чтобы получить желаемое.