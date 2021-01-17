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Вкус социализма: в Москве появилось кафе с шаурмой "от Сталина"

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210117/15804180/Vkus-sotsializma-v-Moskve-poyavilos-kafe-s-shaurmoy-ot-Stalina.html

Stalin Doner стал скандально известным местом из-за своей тематики. Накануне группа неизвестных совершила на него налет.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. На севере Москвы появилось необычное кафе с шаурмой.

Заведение назвали "Stalin Doner" — в честь советского лидера Иосифа Сталина. 

"Иосиф Виссарионович приглашает отведать" — вот такая надпись красуется на входе в кафе. Точку оформили портретами советского вождя и различными другими надписями. 

Весь персонал общепита также одет в духе СССР: сотрудникам выдали форму НКВД, в которой они работают и, в том числе, готовят шаурму. 

Заведение получило скандальную известность и привлекло внимание в том числе правоохранительных органов. Торговая точка успела проработать ровно один день.

Затем ее закрыли, а продавца попросили покинуть рабочее место.

Хозяин заведения, в свою очередь, заявил следующее: законов он не нарушал, а такую нестандартную тематику для кафе выбрал не с целью оскорбить советское прошлое.

Бизнесмен заявил, что с детства увлекался историей и "много лет посвятил изучению сталинского периода".

Накануне неизвестные совершили налет на "Stalin Doner". Трое мужчин в масках разбили витрины и вывеску кафе.

Злоумышленники оказались воспитанными: после разбоя они прибрали за собой весь мусор и осколки. 

Владелец скандального заведения намерен привлечь их к ответственности и заодно возобновить работу фастфуда.

Теги:
Иосиф Сталин, шаурма, история, СССР, Россия, Москва, кафе



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