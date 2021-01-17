Вкус социализма: в Москве появилось кафе с шаурмой "от Сталина"

Stalin Doner стал скандально известным местом из-за своей тематики. Накануне группа неизвестных совершила на него налет.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. На севере Москвы появилось необычное кафе с шаурмой.

Заведение назвали "Stalin Doner" — в честь советского лидера Иосифа Сталина.

"Иосиф Виссарионович приглашает отведать" — вот такая надпись красуется на входе в кафе. Точку оформили портретами советского вождя и различными другими надписями.

Весь персонал общепита также одет в духе СССР: сотрудникам выдали форму НКВД, в которой они работают и, в том числе, готовят шаурму.

Moscow 2021: Stalin Doner offers the "Stalin with double meat," the "Khrushchev in a cheese lavash" & the "Beria with tkemali sauce," served by a guy dressed in a secret police uniform pic.twitter.com/gQKQfkNb4e — Alec Luhn (@ASLuhn) January 11, 2021

Заведение получило скандальную известность и привлекло внимание в том числе правоохранительных органов. Торговая точка успела проработать ровно один день.

Затем ее закрыли, а продавца попросили покинуть рабочее место.

Хозяин заведения, в свою очередь, заявил следующее: законов он не нарушал, а такую нестандартную тематику для кафе выбрал не с целью оскорбить советское прошлое.

Бизнесмен заявил, что с детства увлекался историей и "много лет посвятил изучению сталинского периода".

Накануне неизвестные совершили налет на "Stalin Doner". Трое мужчин в масках разбили витрины и вывеску кафе.

Злоумышленники оказались воспитанными: после разбоя они прибрали за собой весь мусор и осколки.

Владелец скандального заведения намерен привлечь их к ответственности и заодно возобновить работу фастфуда.