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Дуров рассказал, кто из мировых лидеров завел Telegram — там есть и Мирзиёев

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210117/15804469/Pavel-Durov-rasskazal-lidery-kakikh-stran-zaveli-Telegram--tam-est-i-Mirziev.html

Разработчик приложения отметил, что Telegram-каналы сегодня стали единственным прямым способом для авторитетных и влиятельных фигур "надежно связаться со своей аудиторией".

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что свои каналы в этой соцсети завели лидеры по меньшей мере девяти стран.

"Странички" есть у президентов Франции, Украины, Турции, Бразилии, Мексики, Украины, а также премьер-министров и других именитых политиков.

Свой Telegram-канал завел и узбекский глава государства Шавкат Мирзиёев. 

"В отличие от других сетей, Telegram не использует непрозрачные алгоритмы, чтобы решить, увидит ли подписчик контент, на который он подписан, или нет. В результате Telegram-каналы являются единственным прямым способом для лидеров мнений надежно связаться со своей аудиторией. Устраняя манипулятивные алгоритмы, ставшие синонимом технологических платформ 2010-х годов, Telegram-каналы восстанавливают прозрачность и целостность публичного общения "один ко многим", — отметил Дуров. 

По его словам, учетные записи, получившие подтверждение, получают синюю галочку.

Она отображается как в поиске, так и в описании канала, и указывает на то, что пользователь — тот, за кого себя выдает. 

Теги:
мир, Лидер, соцсети, Telegram, Павел Дуров



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