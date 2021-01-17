Дуров рассказал, кто из мировых лидеров завел Telegram — там есть и Мирзиёев

Разработчик приложения отметил, что Telegram-каналы сегодня стали единственным прямым способом для авторитетных и влиятельных фигур "надежно связаться со своей аудиторией".

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что свои каналы в этой соцсети завели лидеры по меньшей мере девяти стран.

"Странички" есть у президентов Франции, Украины, Турции, Бразилии, Мексики, Украины, а также премьер-министров и других именитых политиков.

Свой Telegram-канал завел и узбекский глава государства Шавкат Мирзиёев.

"В отличие от других сетей, Telegram не использует непрозрачные алгоритмы, чтобы решить, увидит ли подписчик контент, на который он подписан, или нет. В результате Telegram-каналы являются единственным прямым способом для лидеров мнений надежно связаться со своей аудиторией. Устраняя манипулятивные алгоритмы, ставшие синонимом технологических платформ 2010-х годов, Telegram-каналы восстанавливают прозрачность и целостность публичного общения "один ко многим", — отметил Дуров.

По его словам, учетные записи, получившие подтверждение, получают синюю галочку.

Она отображается как в поиске, так и в описании канала, и указывает на то, что пользователь — тот, за кого себя выдает.