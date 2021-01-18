Российские доктора получили нагрудные знаки "Мехр-саховат"

Вручение награды состоялась в Новосибирске. В торжественной церемонии принял участие Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Троим медикам из Новосибирской области вручили нагрудные знаки "Мехр-саховат", сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

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Вручение награды состоялась в Новосибирске. В торжественной церемонии принял участие Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов.

Нагрудный знак "Мехр-саховат" получили главный врач ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница" Анатолий Юданов, директор ФГБУ "НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина" Минздрава России Александр Чернявский и доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, специалист Новосибирского НИИТО Валерий Прохоренко.

Для справки: нагрудным знаком "Мехр-саховат" награждают за мужество во время пандемии, стихийных бедствий и ЧС, поддержку нуждающихся и благотворительную деятельность. Знак учрежден президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вручается от его имени.

Миссия группы медиков из России, направленная на борьбу с коронавирусной инфекцией завершилась в сентябре прошлого года. Они осуществляли профессиональную деятельность в НИИ вирусологии, НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, а также в Зангиатинской районной инфекционной больнице. Была оказана медицинская помощь свыше тысячи тяжелобольных граждан.

Работа в течение месяца была организована таким образом, что делегация разделилась на несколько групп и успела охватить сразу все регионы страны.