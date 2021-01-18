Назначен новый глава Джизакского филиала Центра экстренной медпомощи

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. На должность директора Джизакского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) утвержден Норкузиев Фарход Норпулатович, сообщают в Минздраве.

Минздрав Узбекистана Норкузиев Фарход Норпулатович

Норкузиев имеет ученую степень кандидата медицинских наук. Свою трудовую деятельность начал в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии им. В. Вохидова в отделении лазерной хирургии. Он работал врачом-хирургом, а позже стал заведующим отделения.

В период с 2011 по 2017 годы Норкузиев был директором Джизакского филиала Республиканского научного центра экстренной помощи. С 2017 по 2020 годы трудился на должности главы Управления здравоохранения Джизакской области.

Напомним: бывший директор Джизакского филиала РНЦЭМП Даврон Бахтиярович Туляганов занял пост генерального директора Республиканского научного центра экстренной помощи.