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Назначен новый глава Джизакского филиала Центра экстренной медпомощи

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210118/15808375/Naznachen-novyy--glava-Dzhizakskogo-filiala-Tsentra-ekstrennoy-medpomoschi.html

На должность директора медицинского центра утверждена кандидатура Норкузиева Фархода Норпулатовича. Ранее он занимал пост главы Управления здравоохранения Джизакской области.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. На должность директора Джизакского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) утвержден Норкузиев Фарход Норпулатович, сообщают в Минздраве.

Минздрав Узбекистана
Норкузиев Фарход Норпулатович

Норкузиев имеет ученую степень кандидата медицинских наук. Свою трудовую деятельность начал в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии им. В. Вохидова в отделении лазерной хирургии. Он работал врачом-хирургом, а позже стал заведующим отделения.

В период с 2011 по 2017 годы Норкузиев был директором Джизакского филиала Республиканского научного центра экстренной помощи. С 2017 по 2020 годы трудился на должности главы Управления здравоохранения Джизакской области.

Напомним: бывший директор Джизакского филиала РНЦЭМП Даврон Бахтиярович Туляганов занял пост генерального директора Республиканского научного центра экстренной помощи. 

Теги:
здравоохранение, назначение, Джизакская область, Медицина, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан



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