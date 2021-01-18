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По черному курсу: в Ташкенте разоблачили банду валютчиков — подробности

© Sputnik / Владимир Трефилов
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей". В настоящее время ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Мирабадском районе столицы при попытке незаконной операции по обмену иностранной валюты сотрудниками правоохранительных органов задержаны трое мужчин, сообщают в ГУВД Ташкента.

Уточняется, что в момент передачи $4,2 тысячи с поличным пойманы 24-летний ранее судимый Даврон С., 20-летний Умаржон К. и 25-летний Хожиакбар М.
Мужчина пересчитывает доллары США, фото из архива
© Sputnik / Anton Denisov
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Во время проверки у одного из правонарушителей было обнаружено 12,1 млн сумов и $3,7, а в его автомобиле "Спарк" еще 62,7 млн сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей".

В настоящее время проводится расследование.

Теги:
Уголовный кодекс, правонарушение, валюта, Ташкент



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