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Архитектурный ансамбль Ляби-хауз в Бухаре. Архивное фото

В ЦА Узбекистан признан безопасной страной, а самой опасной — Кыргызстан

© Flickr / TravelingOtter
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210118/15811056/V-TsA-Uzbekistan-priznan-bezopasnoy-stranoy-a-samoy-opasnoy--Kyrgyzstan.html

По уровню безопасности в Азии Узбекистан занимает 19-е место и 25-е — из 43 стран континента по уровню преступности.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Портал Numbeo опубликовал индекс преступности и безопасности стран мира за 2021 год. Он рассчитывается из 100 баллов: чем ниже критерий оценки преступности, тем выше показатель безопасности, и наоборот.

В 2021 году индекс преступности Узбекистана составил 34,70 балла, индекс безопасности — 65,30 балла. С этими показателями страна заняла 40-е место в мире по уровню безопасности. По сравнению с прошлым годом республика опустилась на 14 позиций и заняла 96-е место в мире, 25-е — в Азии и третье — в Центральной Азии.

Согласно опубликованным данным Numbeo, в обновленном рейтинге узбекское государство уступило позицию Литве и Кувейту, но опередил Венгрию и Германию.

Гостиница Узбекистан в центре Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан вошел в десятку безопасных стран мира по рейтингу Gallup's

По уровню безопасности в Азии Узбекистан занимает 19-е место (12-е в середине 2020 года) и 25-е — из 43 стран континента по уровню преступности. В Центральной Азии республика стала самой безопасной страной, а самой опасной — Кыргызстан.

В пятерку государств с самым высоким уровнем преступности вошли Венесуэла (84,25), Папуа-Новая Гвинея (80,24), ЮАР (77,07), Афганистан (76,37) и Гондурас (74,78).

Самой безопасной страной в мире с низким уровнем преступности стали Катар (12,29). За ним следует Тайвань (15,24), а затем ОАЭ (15,35), Оман (20,26) и остров Мэн (20,79).

Теги:
индексация, преступность, статистика, безопасность, рейтинг, Узбекистан



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