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В Узбекистан вернутся морозы

Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210118/15812299/V-Uzbekistan-vernutsya-morozy.html

23 января антициклон охватит уже весь Узбекистан, осадки маловероятны, но будет очень холодно. Температура воздуха ночью опустится до 5-10° мороза, днем составит 2° мороза 3° тепла. Среднесуточная температура окажется на 6-8° ниже нормы.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. В Узбекистан после непродолжительной "весны" снова вернутся морозы, сообщает Узгидромет.

Еще 19-21 января температура превысит свои многолетние значения 8-10 градусов и составит ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла.

"А вот уже 22 января погода резко начнет меняться: вторжение влажной и воздушной массы придет с районов Поволжья. По республике пройдет снег, лишь по северу нашей страны без осадков. Температура воздуха ночью и днем составит 2° мороза и 3° тепла", - говорится в сообщении.

23 января антициклон охватит уже весь Узбекистан, осадки маловероятны, но будет очень холодно. Температура воздуха ночью опустится до 5-10° мороза, днем составит 2° мороза 3° тепла. Среднесуточная температура окажется на 6-8° ниже нормы.

Теги:
погода, Узбекистан, Узбекистан, морозы, мороз



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