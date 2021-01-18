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"Мы не барышня": Лавров о влиянии истории с Навальным на Россию

© AP Photo / Evgeny Feldman
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210118/15812615/My-ne-baryshnya-Lavrov-o-vliyanii-istorii-s-Navalnym-na-Rossiyu.html

Накануне находящийся в розыске основатель Фонда борьбы с коррупцией* вернулся в Россию из ФРГ, где лечился в клинике "Шарите". Его задержали накануне в аэропорту Шереметьево.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил последствия инцидента с Алексеем Навальным для РФ.

По его словам, в такой ситуации власти страны, вероятно, в первую очередь, должны думать об имидже, но Россия "не барышня, которая выходит на бал". 

"Мы все-таки должны, прежде всего, заниматься работой своей. Наша работа заключается в реализации российской внешней политики", — заявил Лавров в ходе пресс-конференции.

Министр также добавил, что "случай с Навальным приобрел внешнеполитическое звучание искусственно и совершенно неправомерно", а все, что связано с его задержанием, — это уже дело правоохранительных органов, их компетенция.

Они и будут определять, насколько действия россиянина коррелировали с законами страны. 

© AP Photo / Evgeny Feldman
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Известно, что инцидент с оппозиционером широко освещается западными странами. 

С призывом освободить Навального выступили Госдеп США, глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры и руководители внешнеполитических ведомств нескольких европейских стран.

Лавров ответил, зачем это делается. 

По его мнению, таким образом Запад пытается отвлечь внимание от своих проблем. 

"Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяется западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", — пояснил глава МИД. 

Лавров порекомендовал Западу "играть по-честному", решать внутренние вопросы путем равноправного сотрудничества. 

"Сейчас никто не в состоянии в одиночку справляться со своими проблемами без вовлечения международных многосторонних форматов", — подчеркнул министр. 

Накануне находящийся в розыске Навальный вернулся в Россию из Германии. Там он лечился в клинике "Шарите".  По прилете россиянин был тут же задержан.

© AP Photo / Evgeny Feldman
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О своем намерении это сделать ФСИН сообщала заранее

Напомним, что у Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше".

Первое дело связано с растратой свыше 16 миллионов рублей, второе — с хищением более 30 миллионов рублей.

Суду предстоит решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения.

*— Фонд борьбы с коррупцией был основан Навальным. Сейчас он включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Теги:
МИД РФ, Сергей Лавров, Россия, Алексей Навальный



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