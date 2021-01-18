Мир находится на грани моральной катастрофы — заявили в ВОЗ

Глава ВОЗ добавил, что некоторые государства заявляют о поддержке принципа равноправного распределения вакцины от коронавируса, но при этом поднимают цены и заключают двусторонние сделки.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Мир живет в состоянии начинающейся моральной катастрофы, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, все — из-за неравного распределения вакцин от COVID-19 между богатыми и бедными государствами.

"I need to be blunt: the world is on the brink of a catastrophic moral failure – and the price of this failure will be paid with lives and livelihoods in the world’s poorest countries"-@DrTedros #EB148 #COVID19 #ACTogether https://t.co/zWc35Gv6aN pic.twitter.com/8RUobvVloR — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 18, 2021

"Я скажу прямо: мир на грани катастрофической моральной ошибки — и ценой этой ошибки будут человеческие жизни и сама возможность жить в беднейших странах мира", — подчеркнул Гебрейесус на сессии Исполнительного совета ВОЗ.

На данный момент, в 49 обеспеченных странах вовсю идет массовая вакцинация населения. Жители получили свыше 39 миллионов доз препарата.

А жители одного из беднейших государств мира тем временем — всего 25 доз. На всю страну, подчеркнул Гебрейесус.

Это, конечно же, противоречит гуманитарному принципу, согласно которому у всех должен быть равный доступ к вакцинам от коронавируса.

Примечательно, что такую позицию разделяет не только ВОЗ, но и некоторые страны. Впрочем, в то же время именно они поднимают цены и заключают двусторонние сделки.