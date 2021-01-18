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Мир находится на грани моральной катастрофы — заявили в ВОЗ

© AFP 2018 / JOEL SAGET
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210118/15813202/Mir-nakhoditsya-na-grani-moralnoy-katastrofy--zayavili-v-VOZ.html

Глава ВОЗ добавил, что некоторые государства заявляют о поддержке принципа равноправного распределения вакцины от коронавируса, но при этом поднимают цены и заключают двусторонние сделки.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Мир живет в состоянии начинающейся моральной катастрофы, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, все — из-за неравного распределения вакцин от COVID-19 между богатыми и бедными государствами. 

"Я скажу прямо: мир на грани катастрофической моральной ошибки — и ценой этой ошибки будут человеческие жизни и сама возможность жить в беднейших странах мира", — подчеркнул Гебрейесус на сессии Исполнительного совета ВОЗ.

На данный момент, в 49 обеспеченных странах вовсю идет массовая вакцинация населения. Жители получили свыше 39 миллионов доз препарата.

© AFP 2018 / MOHAMMED ABED
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А жители одного из беднейших государств мира тем временем — всего 25 доз. На всю страну, подчеркнул Гебрейесус. 

Это, конечно же, противоречит гуманитарному принципу, согласно которому у всех должен быть равный доступ к вакцинам от коронавируса. 

Примечательно, что такую позицию разделяет не только ВОЗ, но и некоторые страны. Впрочем, в то же время именно они поднимают цены и заключают двусторонние сделки. 

Теги:
катастрофа, ВОЗ, мир



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