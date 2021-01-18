В Шахрисабзе открылась школа Темурбеков

В честь торжественного события Федерацией аэронавтики Узбекистана были запущены воздушные шары в исторической части города.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Шахрисабзе Кашкадарьинской области состоялось открытие школы Темурбеков. В рамках церемонии прошел военный парад, в ходе которого воспитанники образовательного заведения принесли присягу, сообщают в Узбектуризме.

В мероприятии приняли участие военнослужащие Вооруженных сил республики, МЧС, МВД, Нацгвардии и ветераны. В честь торжественного события Федерацией аэронавтики Узбекистана были запущены воздушные шары в исторической части города.

Напомним: согласно указу президента Шавката Мирзиёева от 5 июля 2017 года "О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности союза молодежи Узбекистана", все военные академические лицеи республики стали называться "Темурбеклар мактаби" ("Школа Темурбеков").