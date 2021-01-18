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В Шахрисабзе открылась школа Темурбеков

Узбектуризм
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210118/15813343/V-Shakhrisabze-otkrylas-shkola-Temurbekov.html

В честь торжественного события Федерацией аэронавтики Узбекистана были запущены воздушные шары в исторической части города.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Шахрисабзе Кашкадарьинской области состоялось открытие школы Темурбеков. В рамках церемонии прошел военный парад, в ходе которого воспитанники образовательного заведения принесли присягу, сообщают в Узбектуризме.

Шавкат Мирзиёев посетил школу Темурбеклар мактаби в Фергане
Пресс-служба президента Узбекистана
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В мероприятии приняли участие военнослужащие Вооруженных сил республики, МЧС, МВД, Нацгвардии и ветераны. В честь торжественного события Федерацией аэронавтики Узбекистана были запущены воздушные шары в исторической части города.

Напомним: согласно указу президента Шавката Мирзиёева от 5 июля 2017 года "О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности союза молодежи Узбекистана", все военные академические лицеи республики стали называться "Темурбеклар мактаби" ("Школа Темурбеков").

Теги:
открытие, школа, военные, Шахрисабз



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