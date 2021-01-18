Алламжонов высказался о возможном удалении Telegram из App Store

Газета The Washington Post в понедельник написала, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала иск к компании Apple с требованием удалить Telegram из ее магазина приложений.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Председатель Попечительского совета Фонда масс-медиа Узбекистана Комил Алламжонов высказал свое мнение по поводу возможного удаления мессенджера Telegram из App Store.

"Сейчас Telegram пользуются уже 500 миллионов человек. И его блокировка на самых крупных маркетах App Store и Google Play станет своего рода предательством по отношению к тем порядочным пользователям, составляющим подавляющее большинство, которые доверились этим платформам. И тем самым они не Дурову (Павел Дуров, основатель Telegram. — Прим. ред.) насолят, а потеряют множество своих приверженцев", — считает Комил Алламжонов.

Газета The Washington Post в понедельник написала, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за свободный интернет") подала иск к компании Apple с требованием удалить Telegram из ее магазина приложений. Издание сообщает, что НКО выступает за удаление из соцсетей контента с экстремистским, по мнению ее участников, содержанием. Организация полагает, что Telegram продемонстрировал неспособность пресечь жестокие дискуссии после беспорядков в Капитолии и распространял сообщения неонацистского и расистского характера.

Негативный контент может распространяться через любые мессенджеры и соцсети, включая Facebook и Twitter, подчеркнул он. Однако их закрытие или блокировка не являются решением проблемы.

Telegram активно борется с терроризмом, экстремизмом, антисемитизмом, порнографией и другим запрещенным контентом, заявил Алламжонов. Кроме того, отметил он, с помощью данного мессенджера миллионы людей во время пандемии могли быстро получать необходимую информацию.

Британская газета The Telegraph ранее сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа после блокировки его аккаунтов в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler.

Павел Дуров впоследствии указал, что в первую неделю января число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц. Новые пользователи, по его словам, в основном прибыли из Азии, Европы и Латинской Америки.