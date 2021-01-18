Джахонгир Артыкходжаев перенес трудовой отпуск на весну

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев перенес свой трудовой отпуск на весну, сообщает пресс-служба столичной администрации.

В Узбекистане хокимы областей выходят в краткосрочные отпуска для прохождения профилактических медицинских осмотров.

Согласно официальной информации, сроки отпусков глав регионов утверждены администрацией президента. Отмечается, что заместители и руководители секторов также проходят медобследование в соответствии с установленным графиком.

Напомним: ранее глава государства Шавкат Мирзиёев также уходил в трудовой отпуск с 4 по 11 января. Он провел его на территории республики.