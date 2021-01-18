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Техосмотр автобуса

В Узбекистане упростят процедуру обязательного техосмотра авто

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210118/15814076/V-Uzbekistane-uprostyat-protseduru-obyazatelnogo-tekhosmotra-avto.html

Также в Узбекистане увеличат период прохождения технического осмотра транспортных средств. Читайте подробности!

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. В Узбекистане изменят порядок проведения обязательного техосмотра автотранспортных средств, говорится в проекте государственной программы "Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения".

"До 1 марта 2021 года в республике упростят и улучшат процедуру обязательного технического осмотра транспортных средств на основе международных стандартов. В частности, технический осмотр транспортных средств будет осуществляться на основе принципа экстерриториальности", - говорится в сообщении.

Также в Узбекистане увеличат период прохождения технического осмотра транспортных средств.

Минфин и МВД также намерены отменить требования об обязательном техническом осмотре при покупке нового автомобиля.

Техосмотр автомобилей будут проводить по новому графику - проект >>

Напомним, в начале прошлого года в Узбекистане талон техосмотра автотранспортных средств предложили заменить сертификатом, который будет стоить 89 200 сумов вместо нынешних 22 300 сумов.

 

Теги:
автомобилисты, автомобили, автомобиль, техосмотр, Узбекистан, Узбекистан



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