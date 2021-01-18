В Узбекистане упростят процедуру обязательного техосмотра авто

Также в Узбекистане увеличат период прохождения технического осмотра транспортных средств. Читайте подробности!

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. В Узбекистане изменят порядок проведения обязательного техосмотра автотранспортных средств, говорится в проекте государственной программы "Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения".

"До 1 марта 2021 года в республике упростят и улучшат процедуру обязательного технического осмотра транспортных средств на основе международных стандартов. В частности, технический осмотр транспортных средств будет осуществляться на основе принципа экстерриториальности", - говорится в сообщении.

Также в Узбекистане увеличат период прохождения технического осмотра транспортных средств.

Минфин и МВД также намерены отменить требования об обязательном техническом осмотре при покупке нового автомобиля.

Техосмотр автомобилей будут проводить по новому графику - проект >>

Напомним, в начале прошлого года в Узбекистане талон техосмотра автотранспортных средств предложили заменить сертификатом, который будет стоить 89 200 сумов вместо нынешних 22 300 сумов.