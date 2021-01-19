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Соцзащита и пенсионное обеспечение: какие изменения ждут узбекистанцев

CC0 / Unsplash / National Cancer Institute
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210119/15814965/Sotszaschita-i-pensionnoe-obespechenie-kakie-izmeneniya-zhdut-uzbekistantsev.html

Минздраву республики предстоит разработать концептуально новую модель предоставления медико-социальных услуг.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Узбекистане идет обсуждение проекта указа президента о Госпрограмме на 2021 год.

Для создания общественного фонда поддержки детей, нуждающихся в социальной защите, из госбюджета выделят 100 миллиардов сумов. Средства направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, а также на их образование.

До 1 июня 2021 года планируется реализовать следующие меры по поддержке малообеспеченных людей с ограниченными возможностями:

  • установление бессрочной инвалидности для лиц с явными анатомическими дефектами без дополнительного обследования;
  • переход на систему выдачи сертификатов для приобретения протезно-ортопедических изделий и реабилитационного оборудования по своему выбору.

Кроме того, Минздраву поручается в течение трех месяцев разработать концептуально новую модель предоставления медико-социальных услуг.

Пенсионная система

С 1 июня планируется:

  • пенсии и пособия назначать и выплачивать по желанию гражданина по месту постоянной регистрации или месту временного пребывания (сейчас только по постоянной регистрации);
  • рассчитывать при назначении пенсии трудовой стаж за период до 2005 года на основе имеющихся в трудовой книжке записей, без истребования каких-либо подтверждающих документов;
  • отменить проверку и взыскание излишних выплат по назначенным или пересчитанным пенсиям и пособиям за период свыше трех лет;
  • предоставить работающим пенсионерам право ежемесячно уплачивать из своей зарплаты социальный налог для будущего пенсионного обеспечения неработающих супругов;
  • оформление заявки на получение пенсий в безналичной форме проводить путем открытия пластиковых карт в банках или через мобильные приложения без обращения в отделения Пенсионного фонда;
  • отменить для получателей пенсий в безналичной форме обязательство посещать Пенсионный фонд каждые шесть месяцев.

В 2021 году также будут автоматизированы процессы рассмотрения заявлений и назначения социальных пособий с помощью информационной системы "Единый реестр социальной защиты", апробированной в Сырдарьинской области.

Telegram / "Правовая информация"
Перечень социальных услуг и помощи, оказываемых бесплатно или на льготных условиях малообеспеченным семьям, зарегистрированным в системе "Единый реестр социальной защиты"

С 1 января 2021 года при оказании социальных услуг и помощи запрещается требовать от граждан более десяти видов справок, в том числе о регистрации по месту жительства, о составе семьи, свидетельства о рождении, смерти, о браке, об официальных доходах, о наличии недвижимого имущества.

Telegram / "Правовая информация"
Перечень документов, которые узбекистанцам не придется собирать с 1 января 2021 года для получения государственных социальных услуг и помощи
Теги:
Узбекистан, социальная защита, пенсионное обеспечение



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